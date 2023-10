Os dez bairros mais caros do Nordeste para alugar imóvel; confira lista

O Índice FipeZap+, que mede o preço de locação residencial em 11 capitais do Brasil, divulgou na última terça-feira (17) os resultados sobre os bairros mais caros. As três cidades nordestinas pesquisadas — Fortaleza, Recife e Salvador — mostram que, para viver em alguns bairros, o morador precisa desembolsar mais de R$ 60 por metro quadrado.

As capitais pernambucana e cearense acumularam as maiores altas dentre as 11 pesquisadas pelo FipeZap+ no mês passado. Em Recife, o aumento foi de 2,24% no índice, enquanto em Fortaleza, o índice avançou 1,56%. Salvador também registrou elevação, porém menor do que as outras duas cidades nordestinas: +0,66%. As variações são feitas em comparação com o mês anterior.

Veja também

Assim como nos últimos levantamentos, o bairro considerado o mais caro do Nordeste é o Pina, na Zona Sul do Recife. De acordo com o índice, o preço médio de aluguel residencial no local é de R$ 60,2 por metro quadrado.

O Pina lidera há alguns meses a lista, e mantém a capital pernambucana como a que apresenta os bairros mais caros para aluguel das três pesquisadas pelo FipeZap+. Sete dos dez bairros com maior preço no Nordeste estão em Recife.

Santo Amaro (R$ 51,8/m²) e Boa Viagem (R$ 50,3/m²) completam a segunda e terceira posições de bairros com valores mais elevados para locação residencial. Pernambués (R$ 45,3/m²) surge na quarta colocação, sendo ainda o mais caro de Salvador.

Mucuripe, em Fortaleza, aparece apenas na décima posição. O bairro, que é ainda o mais caro da capital cearense, tem o preço médio de aluguel residencial em R$ 40,6 m². A liderança na cidade também vem sendo mantida há meses pelo bairro da Regional II.

Confira o ranking:

Pina (Recife): R$ 60,2/m²; Santo Amaro (Recife): R$ 51,8/m²; Boa Viagem (Recife): R$ 50,3/m²; Pernambués (Salvador): R$ 45,3/m²; Tamarineira (Recife): R$ 44,4/m²; Casa Amarela (Recife): R$ 43,8/m²; Espinheiro (Recife): R$ 43,3/m²; Caminho das Árvores (Salvador): R$ 41,5/m²; Imbiribeira (Recife): R$ 41,4/m²; Mucuripe (Fortaleza): R$ 40,6/m².

Preços no Brasil

Se o Mucuripe fica na 10ª posição entre os dez bairros mais caros do Nordeste, quando são considerados os top-10 das 11 capitais pesquisadas pelo FipeZap+, o bairro de Fortaleza surge apenas na 46ª colocação no ranking de preços nacional.

O campeão dos mais caros dentre as capitais pesquisadas é o famoso bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Para alugar moradias lá, é preciso desembolsar R$ 98,2 por metro quadrado. O Leblon, também na Zona Sul carioca, vem logo na sequência. O preço médio é de R$ 95,8/m².

São Paulo é a capital com o valor para locação residencial mais caro do País: R$ 50,69/m², seguido de perto por Florianópolis, com R$ 50,46/m². Apesar de ter tido a segunda maior alta nos preços em setembro, Fortaleza é a capital com o metro quadrado residencial de aluguel mais barato do Brasil: R$ 27,59/m².

Além das 11 capitais, o índice também monitora os preços de locação em outras 14 cidades, concentradas nas regiões Sudeste e Sul. Barueri (SP) e Pelotas (RS) ficaram nos extremos. O preço médio no município paulista foi de R$ 54,99/m², o maior dentre as 25 localidades pesquisadas pelo FipeZap+; já na cidade gaúcha, o valor do aluguel residencial foi o mais baixo, de R$ 18,03/m².