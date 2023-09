Aluguel em Fortaleza tem a maior alta do Brasil em agosto; veja preço nos bairros

O aluguel residencial em Fortaleza registrou alta média de 2% em agosto, apontou o índice Fipe Zap, com base em 3,6 mil anúncios imobiliários na cidade. O aumento no preço foi o maior entre as capitais brasileiras. Na média nacional, a elevação foi de 1,33%

No acumulado dos oito primeiros meses deste ano, os preços subiram 16,8% em Fortaleza, a terceira principal majoração do Brasil, abaixo apenas de Florianópolis (28%) e Goiânia (24%).

Com o resultado de agosto, o preço médio do metro quadrado de aluguel em Fortaleza está em R$ 27, um dos mais baixos entre as capitais. O m² mais valorizado é o de São Paulo, que custa quase o dobro (R$ 50).

Entre os bairros, Mucuripe, Meireles e Engenheiro Luciano Cavalcante são os mais valorizados. Veja abaixo o ranking.

10 bairros mais caros para aluguel em Fortaleza

MUCURIPE: R$ 41,3 /m² MEIRELES: R$ 36,7 /m² ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE: R$ 28,2 /m² COCÓ: R$ 27,0 /m² ALDEOTA: R$ 26,9 /m² PAPICU: R$ 23,0 /m² CENTRO: R$ 21,9 /m² JOAQUIM TÁVORA: R$ 18,9 /m² FÁTIMA: R$ 18,1 /m² SÃO JOÃO DO TAUAPE: R$ 17,4 /m²

