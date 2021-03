Óleo de soja, arroz, picanha e mais: quais são os 10 vilões da inflação em Fortaleza

Garantir o consumo de alguns alimentos ficou expressivamente mais difícil ao longo de 2020. Durante o ano, fatores como aumento da demanda interna e avanço das exportações contribuíram para que produtos como o óleo de soja e o arroz chegassem a ser limitados nas prateleiras de supermercados.

Lista: os itens que ficaram mais caros

Óleo de Soja: 99,43% Arroz: 77,4% Cebola: 75,98% Feijão fradinho: 65,3% Revestimento de piso e parede: 40,14% Picanha: 32,54% Patinho: 31,84% Linguiça: 31,66% Contrafilé: 31,5% Costela: 29,73%

Dos dez produtos que apresentaram os maiores índices em 12 meses, nove são do grupo Alimentação e Bebidas, que tem o maior peso (24,4%) na composição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nos últimos 12 meses, o grupo Alimentação e Bebidas subiu 16,06% em Fortaleza, de acordo com o IBGE.

O que ficou mais barato

O tomate já foi vilão outrora, mas nos últimos 12 meses foi o item com maior deflação da cesta de produtos e serviços que integram a inflação de Fortaleza. O fruto apresentou deflação de 30,38%. Confira as dez principais quedas na lista abaixo:

Tomate: -30,38% Transporte por aplicativo: -25,25% Passagem aérea: -18,95% Móvel infantil: -11,37% Ônibus interestadual: -9,87% Goiaba: -9,7% Seguro voluntário de veículo: -7,78% Brinquedo: 7,50% Móvel para sala: -6,02% Banana-prata: -5,83%

Inflação em fevereiro

No segundo mês de 2021, Fortaleza apresentou a maior inflação para um mês de fevereiro desde 2003. O índice chegou a 1,48%, maior entre todas as regiões metropolitanas do País pesquisadas para a composição do IPCA. No ano (janeiro e fevereiro), Fortaleza já acumula alta de 1,85% - também o maior do País. Em 12 meses, o índice chega a 6,55%.