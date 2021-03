Obras de revitalização do Aeroporto de Juazeiro do Norte começam hoje (2)

Previstas para 2020, as obras de revitalização do Aeroporto de Juazeiro do Norte tiveram início nesta terça-feira (2) e seguem até o dia 23 de maio. Segundo a Aena Brasil, concessionária do terminal, os trabalhos incluem a renovação completa dos banheiros, melhorias no sistema de climatização, sinalização, pintura, iluminação e acessibilidade.

Estas intervenções de caráter emergencial estão previstas no contrato de concessão entre a empresa e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e deveria ter sido realizadas no ano passado, mas foram adiadas por conta da pandemia.

Segundo a Aena, as obras não devem prejudicar a experiência do passageiro no Aeroporto. Alguns serviços e estruturas terão de ser adaptadas até a conclusão do trabalho.

"O que buscamos em primeiro lugar é a satisfação dos passageiros e usuários dos nossos serviços. Essas obras vão nos permitir oferecer mais conforto ao público. Lamentamos os transtornos que, inicialmente, serão causados pelos trabalhos, mas, em breve, vamos entregar um terminal com muito mais qualidade”, destaca Rodrigo Siebra, diretor do Aeroporto de Juazeiro do Norte.

Um segundo bloco de obras, na área de operações, está sendo programado e deverá ser entregue até junho de 2023. Além de Juazeiro do Norte, outros cinco aeroportos administrados pela Aena também passam por reformas.

A empresa espanhola venceu o leilão de concessão de seis terminais no Nordeste em 2019 por R$ 1,9 bilhão. Também estão sob o comando da Aena os terminais de Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), João Pessoa (PB) e Campina Grande (PB).