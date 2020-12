Aeroporto de Juazeiro do Norte retoma fluxo de passageiros neste mês de dezembro

Apesar da pandemia do novo coronavírus ter afetado o setor de aviação, já há sinais de recuperação em vários aeroportos. Um deles é o de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Para este mês de dezembro, a previsão da gestora do terminal, Aena Brasil, é de acréscimo de cerca de 10% no fluxo de passageiros em relação a novembro.

Na manhã desta sexta-feira (11), a estudante Ingrid dos Santos, acompanhada de parentes, retornou à Paraíba depois de passar uma semana de férias em Juazeiro do Norte. “Aproveitamos para rever familiares, passear, descansar, e neste ano viemos mais cedo”, contou.

A dona de casa Claudioneide Souza, costuma ir neste período passear no Cariri cearense. “Aqui a gente tem amigos, parentes para rever”, pontuou. O Horto onde está a imagem de padre Cícero, as igrejas e balneários na região são pontos de atrativos turísticos.

Outros unem viagens de negócios e passeios. “Venho uma vez por mês para fazer negócios e agora como já suspendemos as vendas de fim de ano, aproveitei para descansar e passear”, contou o representante comercial, João Holanda. “Aqui tem bons restaurantes”.

Impacto

O setor da aviação foi um dos serviços mais afetados com suspensão de voos e queda da demanda. Dados da Aena Brasil mostram que o tráfego de passageiros no Aeroporto de Juazeiro do Norte/Orlando Bezerra de Menezes caiu 42,2% em outubro passado em relação com o mesmo período de 2019.

Já o fluxo de cargas em toneladas foi menor 58,9% entre outubro deste ano com o mesmo mês de 2019. O acumulado entre 2019 e 2020 aponta queda na movimentação de passageiros de 51,7% no terminal de Juazeiro do Norte.

Segundo a Aena Brasil, “a prévia dos números de novembro demonstra a retomada gradual do setor, com aumento na movimentação de passageiros” no último trimestre deste ano.

A empresa reforçou que está tomando todas as medidas cabíveis para evitar a disseminação do novo coronavírus e segue os protocolos recomendados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).