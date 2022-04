Nova ótica em Messejana oferece consulta grátis na compra de óculos e lentes de grau

Corrigir problemas de visão, proteger os olhos da luz solar ou luz azul e trazer um descanso para vista. Os óculos de graus têm diversos benefícios e podem, inclusive, ser apenas um acessório para um visual diferente. Para quem precisa, a consulta pode sair de graça. Esta é oferta da Ótica Mais Brasil, que inaugura nova filial no bairro Messejana, nesta sexta-feira, dia 29.

“Na nossa promoção de abertura da loja, as primeiras 10 pessoas atendidas no dia da inauguração ganharão óculos de sol”, adianta Lívia Marcielly, diretora da ótica. No mercado cearense desde o ano de 2019, esta é a quinta unidade da Ótica Mais Brasil em Fortaleza. Na nova loja, situada à Rua Joaquim Felício, 325, os clientes poderão se consultar gratuitamente com um oftalmologista na compra dos óculos de grau. “Esta campanha vai durar todo o mês de maio”, informa.

De acordo com a gestora, a filial mantém o diferencial da marca de oferecer tecnologia e entrega rápida. A loja conta com uma estrutura de laboratório próprio com máquinas de última geração. Inovação que permite que clientes com até 39 anos e 4 graus de miopia possam receber seus óculos em 1 hora.

“Contamos com uma equipe preparada para atender a toda a demanda e esse é o nosso grande diferencial, além de sermos especialistas em alto índice, ou seja, nós confeccionamos lentes finas para graus altos, então trabalhamos bem a questão da estética para quem tem uma dioptria alta”, afirma Lívia Marcielly.

No catálogo da ótica, marcas como Zeiss, Essilor, Rodensrock, Hoya e Viva Freeforme estão à disposição da clientela. “Trabalhamos com as melhores lentes do mercado”, arremata.

Serviço:

Ótica Mais Brasil - inauguração Loja Messejana

Quando: 29/04

Local: Rua Joaquim Felicio, 325 Messejana)

Telefone: 3222-0890

Instagram @oticasmaisbrasil