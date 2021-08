Nova empresa aérea, ITA inicia operações em Fortaleza hoje

Em atividades desde o dia 1º de julho deste ano, a Itapemirim Transportes Aéreos expande atuação e inicia operações na Capital cearense neste domingo (1º). A nova companhia aérea realiza voos regulares com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com escala em Natal (RN).

A empresa, que faz parte do Grupo Itapemirim, referência no mercado de transportes brasileiro, incorpora, ainda, a partir do dia 16 de agosto, voos diretos para o Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto do Galeão.