Mutirão de negociação de dívidas do Banco Central termina nesta terça-feira (30)

O Mutirão da Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, organizado pelo Banco Central (BC) e voltado para pessoas físicas com contas atrasadas em instituições financeiras, termina nesta terça-feira (30). As informações são do site CNN Brasil.

A iniciativa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor e o Senado Federal.

De acordo com as regras do feirão, as modalidades de dívida que envolvem as que têm bens como garantia de empréstimos não são contempladas na ação.

Registro

Para fazer a negociação das dívidas atrasadas, os interessados devem realizar um registro no site consumidor.gov.br, na qual será feita a mediação dos conflitos.

A pessoa endividada pode escolher a instituição financeira para realizar a negociação, e relatar sobre a conta atrasada.

Proposta

Depois, a instituição financeira tem até dez dias para analisar a solicitação feita pelo cliente. Passado esse período, apresentará uma proposta de negociação ao devedor.

Quem deseja saber quais dívidas têm com instituições financeiras hoje em dia pode acessar o site do Mutirão. Nele, há como ver se vale a pena participar do feirão e qual a parcela do orçamento que será utilizada nos pagamentos durante a negociação.