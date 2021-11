Programa iJOVEM atinge a marca de 2 mil jovens empregados no NE

A busca pelo primeiro emprego é um grande desafio para jovens brasileiros. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o índice de desemprego no Brasil é maior entre os mais jovens. Na faixa etária de 14 a 17 anos, cerca de 46% estão em busca de trabalho. Já entre quem tem 18 a 24 anos, o desemprego atinge 31% deste público.

Em busca de contribuir na mudança desse cenário, foi criado o Instituto Para Qualificação e Inserção Profissional (iJOVEM), organização da Sociedade Civil (OSC) apoiada pelo Grupo Mrh. O projeto ultrapassou a marca de 2 mil jovens inseridos no mercado de trabalho no Nordeste. Desde que começou a atuar na região, mais de 15 mil jovens foram contemplados com o primeiro emprego para Jovem Aprendiz e vagas de estágio.

“É um grande prazer apresentar os frutos de nosso trabalho ao longo de 2021, um ano que segue sendo muito desafiador para todos nós”, destaca Iara Andrade, diretora do Grupo Mrh. “Esses desafios nos fizeram mais fortes e nos obrigaram a nos reinventar e nos desenvolver para vencermos as adversidades. Hoje, a gente se sente fortalecido, mais capacitado e firme em nosso propósito”, afirma.

Para Fabiana Paiva, gestora corporativa regional da Mrh, a marca de 2 mil jovens ativos no mercado de trabalho por meio do iJOVEM é motivo de orgulho e celebração diante do cenário de desemprego que atinge tantos brasileiros e brasileiras. “Nosso trabalho é atuar para que jovens de baixa renda consigam se inserir no mercado de trabalho e, aos poucos, obtenham uma renda financeira. A ideia é que após o contrato de aprendizagem ou estágio, eles sejam efetivados e continuem na empresa. Ao todo, temos uma média de 65% de efetivação, principal objetivo dos programas”, pontua a gestora.

Saiba Mais

O Programa de aprendizagem do iJOVEM tem o objetivo de contribuir para a inserção de jovens com idade entre 14 e 24 anos no mundo do trabalho. A implementação do programa é baseada na lei da aprendizagem e tem como proposta trabalhar de forma conjunta para que o jovem possa ter uma formação de qualidade, tanto na entidade capacitadora, como na realização das atividades práticas na empresa.

Serviço:

Para se inscrever no iJOVEM ou cadastrar sua empresa no programa, basta acessar o site www.ijovem.org.br e entrar na aba correspondente ao seu perfil.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios