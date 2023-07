Motoristas fazem filas em postos de Fortaleza antes do aumento de preço por volta de impostos; entenda

Na véspera do retorno da incidência de impostos sobre combustíveis, a expectativa de aumento do preço da gasolina fez com que motoristas fizessem filas em postos de Fortaleza na noite desta sexta-feira (30). A gasolina deve aumentar R$ 0,34 e o etanol, R$ 0,22, por conta do fim da isenção de impostos nesta semana.

Um estabelecimento na avenida Rogaciano Leite, no bairro Cocó, registrou fila com vários carros para aproveitar a gasolina a R$ 5,05, conforme imagens capturadas pelo Diário do Nordeste no local. Outros postos, contudo, já aumentaram os valores entre quinta e sexta-feira.

Ainda pela manhã, outros postos já registravam grandes filas, como o localizado no cruzamento da Av. Barão de Studart com Rua Júlio Siqueira, na Aldeota, onde a gasolina era vendida por R$ 5,14.

Legenda: Anúncio do aumento no preço fez consumidores correrem para abastecer Foto: Thiago Gadelha

A Petrobras anunciou nesta sexta a redução de R$ 0,14 no preço da gasolina nas refinarias para as distribuidoras. Contudo, essa redução ainda deve demorar a ser sentida pelo consumidor, já que o impacto na diminuição do valor deve se dar com a reposição dos estoques.

Ainda assim, a redução nas distribuidoras não deve compensar o acréscimo com a incidência de impostos.

Legenda: Gasolina a R$ 5,05 atraiu consumidores para postos nesta sexta Foto: Thiago Gadelha

Fim da isenção de impostos

Desde a quinta-feira (29), a cobrança de impostos federais PIS/Cofins sobre o preço da gasolina e do álcool anidro retornou, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

A previsão era de que esse retorno dos tributos federais acontecesse apenas neste sábado (1º). Contudo, a Medida Provisória que fixava a data perdeu a validade na última quarta-feira (28), já que não foi votada no congresso. Na prática, a incidência de impostos retornou dois dias antes.

Além disso, o preço da gasolina já havia aumentado com a mudança na forma de tributação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), no último 1º de junho. É o retorno da composição tributária praticada até 2022.

