Concessionárias de Fortaleza vendem até 3 vezes mais carros após programa do Governo Federal

O programa que prevê descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil para a compra de carros de até R$ 120 mil chegou a triplicar as vendas de automóveis zero km em algumas concessionárias de Fortaleza, segundo as empresas. Dentre os modelos mais procurados, estão o Argo, Mobi, Jeep Renegade e Ônix.

Para fechar negócio, algumas concessionárias estão concedendo descontos adicionais, a depender das condições de pagamento e do bem escolhido. Na Sanauto, as comercializações triplicaram na comparação do mês de maio com junho, conforme o diretor comercial da marca, Augusto Viana.

“Estamos muito otimistas. Nossa expectativa é manter o ritmo de vendas acelerado. Além do bônus do governo, nós estamos com desconto adicional em todos os modelos”, informou.

Na Newsedan, somente neste mês de junho, 100 veículos com o incentivo fiscal foram vendidos, de acordo com o gerente de marca Fernando Borges. O mais procurado tem sido o Renegade.

“É um carro abaixo de R$ 120 mil e pega bem a Medida Provisória. Em relação ao volume total de todos os modelos que a gente vende, o Renegade teve um incremento 50% das vendas”, aponta. Antes, acrescentou, esse automóvel representava 20% das comercializações.

O diretor de vendas da Dafonte, Victor Karbage, também observou alta de 50% das transações fechadas, em junho. “Com o incentivo do governo, acelerou bastante a compra dos carros”, destacou.

Conforme ele, em algumas situações estão sendo avaliados descontos adicionais, a depender do modelo e da negociação. “Acabamos corroborando com algo a mais e, assim, fechando a venda”, completou.

O cenário aquecido se repete na Fiat Vouga. “O movimento da loja praticamente dobrou e até triplicou. Em alguns dias, tem cliente que fica em fila de espera aguardando ser atendido”, comemora a gerente Luciana Feitosa. Ele enfatiza que o faturamento também “praticamente dobrou”.

Programa do Governo

Recentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anunciou para a imprensa que aumentará de R$ 500 milhões para R$ 800 milhões o crédito tributário para as montadoras concederem os descontos. Contudo, as regras ainda não foram publicadas.

Ao Diário do Nordeste, o Ministério da Fazenda disse que os detalhes só serão divulgados após a publicação da medida, sem estimar prazo.

Segundo o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave-Ceará), Lewton Monteiro Júnior, é necessário aguardar as informações para projetar efeitos no mercado.

Em relação ao balanço das vendas neste primeiro mês de vigência, ele frisou que somente com o levantamento dos emplacamentos de junho será possível mensurar o real impacto.

“Vimos que o programa foi um sucesso, tanto que a verba destinada para quatro meses foi consumida em 20 dias. A resposta do consumidor foi rápida e isso demonstra existir uma demanda reprimida”, avaliou.

Conforme Lewton, há concessionárias oferecendo descontos totais que podem variar de R$ 10 mil a 12 mil, fazendo com que os estoques quase esgotem em Fortaleza.

Veículos mais procurados

Argo

Mobi

Jeep Renegade

Ônix

Como será o desconto previsto no programa?

A Medida Provisória (MP) 1.175/23, publicada no último dia 6 de junho, estabelece a redução de R$ 2 mil a R$ 8 mil para carros de até R$ 120 mil, além de ônibus e caminhões.

Para definir o desconto sobre o custo dos automóveis "populares", serão considerados os critérios de eficiência energética, preço do bem e o conteúdo nacional dos componentes na fabricação.

