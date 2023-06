Alckmin prorroga programa de incentivo à venda de carros populares por mais 15 dias

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, prorrogou por mais 15 dias a exclusividade para pessoas físicas no programa de incentivo à venda de carros populares. Conforme o Metrópoles, a decisão vai ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (20).

Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, decidiu prorrogar por conta da demanda. O número de vendas de veículo subiu após a medida provisória (MP), editada em 6 de junho, criar programa de descontos para carros de até R$ 120 mil.

O prazo acabaria na quarta-feira (21). A partir da data, empresas e locadoras de veículos poderiam fazer pedidos às montadoras para comprar os carros com descontos.

Compra de ônibus e caminhões

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou que 10 montadoras aderiram ao programa para venda de caminhões zero - com volume total de R$ 100 milhões, ou 14% do teto de R$ 700 milhões em créditos tributários para estes veículos.

Já para os ônibus, aderiram nove montadoras, com volume total de R$ 90 milhões, ou 30% do teto disponível, que é de R$ 300 milhões.

Veja lista das adesões

Caminhões: Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões.

Ônibus: Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco.