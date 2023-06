Governo divulga lista de 31 modelos de carros que serão vendidos com desconto; confira

Nove montadoras de veículos aderiram ao programa federal para venda de carros mais baratos. Ao todo, 233 versões de 31 modelos de veículos das marcas Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot fazem parte de lista divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços nesta quarta-feira (14).

A lista, conforme a pasta, é dinâmica e pode ser alterada pelas montadoras a qualquer momento - desde que a mudança seja comunicada ao Governo.

Conforme o documento apresentado nesta quarta-feira, os modelos Kwid 1.0 Zen (Renault) e Mobi 1.0 Like (Fiat) são os com maiores descontos - R$ 8 mil.

>> Acesse a lista completa de veículos

Segundo a pasta, as nove montadoras solicitaram inicialmente o máximo de recursos permitidos no momento de adesão ao programa, ou seja, R$ 10 milhões cada. Volks, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e Renault já pediram crédito adicional de mais R$ 10 milhões.

O total (R$ 150 milhões), incluindo os créditos adicionais já solicitados, representa 30% do teto de R$ 500 milhões que poderão ser usados pelas empresas como crédito tributário para venda de carros mais baratos.

Quando atingir R$ 1,5 bilhão, o programa federal deve ser finalizado.

Compra de ônibus e caminhões

O Ministério divulgou ainda que 10 montadoras aderiram ao programa para venda de caminhões zero - com volume total de R$ 100 milhões, ou 14% do teto de R$ 700 milhões em créditos tributários para estes veículos.

Já para os ônibus, aderiram nove montadoras, com volume total de R$ 90 milhões, ou 30% do teto disponível, que é de R$ 300 milhões.

Veja lista das adesões

Caminhões: Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões.

Ônibus: Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE