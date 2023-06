Para quem vale a pena aproveitar os descontos dos carros populares?

De curta duração, o programa que prevê descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil para a compra de carros “populares” tem aquecido o movimento nas concessionárias de Fortaleza. No entanto, a corrida para aproveitar o abatimento disponível somente pelos próximos quatro meses pode não valer a pena para todos os bolsos.

A redução será aplicada sobre o valor final de veículos de até R$ 120 mil. Economistas ponderam, contudo, ser crucial considerar as condições para o financiamento e o risco de endividamento, entre outros fatores.

Para o professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e pesquisador na área de Finanças Comportamentais, Érico Veras, os consumidores que já se preparavam para essa aquisição devem ser os mais beneficiados pela medida.

“Quem já ia comprar à vista, pode aproveitar essa janela e fazer um bom negócio, mas também é importante pesquisar entre os modelos que ficam com melhores preços”, diz, acrescentando, ainda, ser necessário calcular os custos com manutenção, como seguro e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Érico Veras Professor da UFC e pesquisador na área de Finanças Comportamentais Agora, para quem vai financiar, o ideal é tomar cuidado para não se empolgar e acabar assumindo uma dívida que não cabe no orçamento. Se pensarmos em reduzir R$ 6 mil de um financiamento de cerca de 40 meses, será [percebido] um valor menor nas parcelas"

Conforme Veras, é fundamental verificar a taxa efetiva de juros prevista no contrato do empréstimo e avaliar as condições financeiras a longo prazo. Afinal, as prestações serão acrescidas às despesas mensais pelos próximos três anos ou mais. “Uma coisa é o custo de ter e outra é o de manter”, enfatiza.

O professor universitário e conselheiro Regional de Economia (Corecon), Wandemberg Almeida, reitera a necessidade de cautela e planejamento antes de tomar a decisão. “Para um carro dito popular, se você pagar R$ 50% de entrada e financiar o resto, terá uma prestação média de R$ 1500, devido a uma alta taxa de juros”, calcula.

“A situação pode causar um desequilíbrio na economia, aumentar a inadimplência e trazer, na verdade, malefícios. Existe uma empolgação do governo, mas com uma inflação e juros altos, além de um uma baixa renda do trabalhador brasileiro, o consumidor tem noção de que comprar um automóvel pode trazer risco à saúde financeira”, completa.

Resumidamente:

Pesquisa as taxas de juros em diferentes bancos;

Consulte as ofertas de várias concessionárias e montadoras;

Antes de decidir pelo modelo, calcule custos de manutenção do veículo, incluindo seguro e IPVA;

Se planeje financeiramente para honrar com o financiamento.

Como ficarão os financiamentos para veículos em bancos?

O Diário do Nordeste procurou os principais bancos para saber se eles pretendem oferecer condições diferenciadas de crédito em razão da demanda que pode ser alavancada pelo programa.

Dentre as seis instituições consultadas, apenas a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil (BB) disseram já ter ações voltadas para a medida.

Segundo a Caixa, os automóveis que receberam o incentivo terão tarifas mais atrativas para empréstimos.

“As taxas de juros para o financiamento destes veículos novos partem de 1,49%, podendo ser financiado até 80% do valor do bem, variando conforme prazo de financiamento, que pode chegar a até 60 meses, além do relacionamento e perfil do cliente tomador da operação”, afirmou.

No Banco do Brasil, os clientes pessoas físicas que realizarem a aquisição do seu carro zero km a partir dessa segunda-feira (12 de junho) poderão contar com uma redução de até 0,20 p.p. ao mês na taxa de juros praticada atualmente.

“Com entrada a partir de 0% e parcelamento do saldo em até 60 meses, o financiamento pode ser solicitado pelo cliente diretamente no app do BB ou em sua agência de relacionamento”, disse, em nota.

Já o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) ainda avalia aumentar o prazo total do financiamento e diminuir os juros. Atualmente, a instituição financia em até 72 meses, incluindo os veículos contemplados pela nova política.

O BNB afirmou se preparar para o programa “revendo o prazo na linha de crédito, podendo as taxas praticadas serem reduzidas considerando a probabilidade da redução da inadimplência em função do aumento do prazo da operação e do valor a ser financiado (em função da baixa do valor do veículo)”.

O Itaú Unibanco não informou sobre adequações, mas disse que as condições atuais atendem aos veículos impactados pelas medidas tributárias propostas pelo Governo Federal. São elas:

Valor da taxa (variam em função do perfil do cliente e do bem a ser financiado): a partir de 1,36% ao mês;

Prazo para pagamento: a partir de 12 meses;

Valor financiado: A partir de R$ 8.000,00;

Porcentagem do valor do veículo financiado: até 90% do valor do bem.

O Santander disse ter prazos de até 60 meses para financiar e que o Custo Efetivo Total (CET) pode variar a depender do valor da entrada e número de parcelas.

Já o Bradesco não respondeu aos questionamentos sobre esse assunto até a publicação desta matéria.

Questionada sobre como acompanhará as condições ofertadas, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou não existir alteração na forma e nos canais de financiamentos de carros.

“A Febraban recomenda aos consumidores que, no momento de avaliação da renovação do seu veículo ou aquisição de um novo através de financiamento, pondere sobre os valores que serão desembolsados mensalmente com as parcelas, a fim de não comprometer em demasia o orçamento familiar”, comentou.

Como será o desconto previsto no programa?

A Medida Provisória (MP) 1.175/23, publicada no último dia 6 de junho, estabelece a redução de R$ 2 mil a R$ 8 mil para carros de até R$ 120 mil, além de ônibus e caminhões.

Para definir o desconto sobre o custo dos automóveis "populares", serão considerados os critérios de eficiência energética, preço do bem e o conteúdo nacional dos componentes na fabricação.

Brasil deve vender 120 mil carros até o fim do programa, prevê Fenabrave

Com o incentivo do governo, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave-CE) projeta a comercialização de 120 mil carros novos durante a vigência da medida, ou seja, pelos próximos quatro meses, em todo o País.

A previsão é da diretora-executiva da entidade, Ana Paula Teixeira de Araújo Furtado. “A demanda irá aumentar, ajudando a indústria a preservar seus empregos e ao consumidor a ter uma excelente oportunidade em adquirir seu carro com o preço reduzido”, avalia.

O vice-presidente da Fenabrave-CE, Ronaldo Munhoz, acrescenta que o setor está aquecido, com consumidores “querendo aproveitar esse momento”. “Como tudo acaba gerando um efeito dominó, temos visto os clientes novamente frequentando de uma forma mais intensa o showroom das concessionárias’, observa.

Para alavancar ainda mais as vendas, as lojas de Fortaleza começaram a praticar descontos de até R$ 10 mil para a compra de carros contemplados pelo programa, conforme informou a colunista Ingrid Coelho.

Veja alguns valores observados* nas concessionárias de Fortaleza:

Mobi

Preço pesquisado pela reportagem em 26/05:

R$ 64.990

Anúncio da concessionária:

De R$ 68.990

Por R$ 58.990

Argo

Preço pesquisado pela reportagem:

R$ 73.990

Anúncio:

De R$ 79.290

Por R$ 69.990

Cronos

Preço pesquisado pela reportagem:

R$ 78.990

Anúncio:

De R$ 84.790

Por R$ 71.990

Virtus

Anúncio:

De R$ 104.390

Por R$ 98.890

Polo

Anúncio:

De R$ 82.290

Por R$ 74.990

Kwid

Preço pesquisado pela reportagem:

R$ 68.990

Anúncio:

De R$ 68.990

Por R$ 58.990

Peugeot 208

Preço pesquisado pela reportagem:

R$ 69.990

Anúncio:

De R$ 69.990

Por R$ 62.990

*Pesquisa realizada no dia 9 de junho.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE