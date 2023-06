Concessionárias de Fortaleza dão descontos de até R$ 10 mil na compra de carros populares

Valendo desde o início desta semana, o programa do Governo Federal que dá descontos nos preços de carros populares já foi incorporado pelas concessionárias de Fortaleza, que anunciam em seus sites e redes sociais os novos valores subsidiados. Uma breve pesquisa feita por esta coluna mostra que os veículos ficaram até R$ 10 mil mais baratos, se comparados aos preços observados no fim de maio.

Conforme bem observou na última quarta-feira (7) o colunista Egídio Serpa, estamos falando do Renault Kwid, que custava R$ 68.900 e passou a ser anunciado por R$ 58.900. Para a pesquisa, consideramos os preços registrados nessa publicação, feita após o conhecimento do programa federal, mas antes de ele entrar em vigor, e os anúncios feitos pelas concessionárias em seus sites e perfis de redes sociais nos últimos três dias.

Além do Kwid, um dos carros que registrou queda nos preços foi o Peugeot 208. No fim de maio, o veículo novo custava R$ 69.990. Na última sexta (9), ele era anunciado por R$ 62.990, desconto de R$ 7 mil.

Também com desconto de R$ 7 mil ficou o Fiat Cronos, que era anunciado por R$ 78.990 e custava, até ontem, R$ 71.990.

Apesar de a comparação que fazemos aqui levar em conta os preços que já havíamos observado antes, alguns anúncios feitos pelas concessionárias registram preços ainda maiores antes do desconto. O mesmo Fiat Cronos, que a reportagem havia observado por R$ 78.990 e que passou a custar R$ 71.990 aparecia como se custasse, antes do desconto, R$ 84.790.

Veja:

Mobi

Preço pesquisado pela reportagem em 26/05:

R$ 64.990

Anúncio da concessionária:

De R$ 68.990

Por R$ 58.990

Argo

Preço pesquisado pela reportagem:

R$ 73.990

Anúncio:

De R$ 79.290

Por R$ 69.990

Cronos

Preço pesquisado pela reportagem:

R$ 78.990

Anúncio:

De R$ 84.790

Por R$ 71.990

Virtus

Anúncio:

De R$ 104.390

Por R$ 98.890

Polo

Anúncio:

De R$ 82.290

Por R$ 74.990

Kwid

Preço pesquisado pela reportagem:

R$ 68.990

Anúncio:

De R$ 68.990

Por R$ 58.990

Peugeot 208

Preço pesquisado pela reportagem:

R$ 69.990

Anúncio:

De R$ 69.990

Por R$ 62.990

Benefício por tempo limitado

O programa de descontos nos preços de carros novos de até R$ 120 mil vale, nos primeiros 15 dias em vigor, apenas para pessoas físicas. Em nota, o Ministério da Economia informou que esse prazo pode ser prorrogado. Posteriormente, quando acabar esse período, o programa será válido também para pessoa jurídica.

O presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores e do Sindicato dos Concessionários e Revendedores de Veículos no Ceará (Fenabrave/Sincodiv-CE), Lewton Monteiro, diz que a maioria das montadoras e das concessionárias estão ofertando promoções “até mais agressivas do que prevê o programa do governo”, ou ainda com condições para além do programa. “Além do desconto, estão oferecendo condições como taxa xero”, detalha.

Ele pontua que as concessionárias trabalharam muito rapidamente para adaptar os preços e preparar as promoções de acordo com o programa e lembra que o crédito de R$ 500 milhões para a iniciativa é para todo o Brasil. Ele faz, portanto, a comparação com uma “caixa d’água” que vai esvaziando.

Pessoa física e jurídica

Assim, ao passo que os consumidores forem comprando, o crédito vai se esvaindo - o que deve se tornar ainda mais intenso quando as pessoas jurídicas puderem participar do programa. Monteiro lembra que não há uma especificação de valor de crédito por estado, sendo os R$ 500 milhões para o Brasil inteiro e que em São Paulo e Minas Gerais há grandes empresas locadoras de veículos que poderão usufruir desse crédito.

“O pedido da Fenabrave era garantir que esse crédito ficasse restrito ao consumidor final, à pessoa física que teve mais dificuldade de adquirir nos últimos anos”, destaca Lewton, acrescentando que os interessados em comprar um carro novo devem “evitar esperar passarem os primeiros 15 dias”, já que, de acordo com ele, há o risco de o crédito ficar mais escasso.

O programa de desconto para carros populares abrange veículos com valor de mercado de até R$ 120 mil, resultando em descontos estimados pelo Governo Federal em uma faixa de R$ 2 a R$ 8 mil, podendo ser maiores, a critério de montadoras e concessionárias.

Ainda de acordo com o Governo Federal, o limite de até R$ 120 mil estipulado pelo programa abrange cerca de 45% dos modelos de carros de passeio disponíveis no mercado.