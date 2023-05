Veja 10 carros populares que devem ficar mais baratos com redução de impostos

Após sofrerem uma fortíssima valorização nos últimos três anos, os carros novos entraram na mira do Governo Federal que anunciou um programa para reduzir os preços. A ideia é que haja um desconto que pode chegar a 10,79% na oferta ao consumidor final.

A medida valerá para carros com valor de até R$ 120 mil, conforme anunciou na última quinta-feira (25) o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Dito isso, esta coluna preparou para você que está cogitando aproveitar os descontos propostos para comprar um carro novo - ou para você que apenas ficou curioso para saber como podem ficar os preços dos veículos novos após os abatimentos - uma lista com alguns dos carros mais baratos do mercado (ainda é difícil acreditar que o carro mais barato do Brasil custa mais de R$ 60 mil, não é?).

Para obter os preços, foram pesquisados os valores sugeridos nos sites das montadoras e também foram considerados os preços praticados em algumas concessionárias cearenses (são os marcados com um asterisco).

Veja a lista, em ordem crescente de preço:

Fiat Mobi: R$ 64.990*

Renault Kwid: R$ 68.990

Peugeot 208: R$ 69.990

Citröen C3: R$ 72.990

Fiat Argo: R$ 73.990*

Renault Sandero Stepway Zen: R$ 77.990

Fiat Cronos: R$ 78.990*

Volksvagen Polo Track: R$ 81.370

Honda HB20: R$ 82.290

Chevrolet Onix: R$ 82.490*

*Preços em concessionárias de Fortaleza no dia 26/05/2023

O Fiat Mobi (a versão mais simples) ficaria abaixo dos R$ 60 mil, caso o desconto aplicado no valor final do veículo seja o máximo, de 10,79%. Alckmin detalhou no anúncio do programa que os descontos devem variar entre 1,5% e o percentual mencionado acima.

A definição de qual desconto deverá ser aplicado vai considerar fatores como eficiência energética (carros com menos emissão de CO2), densidade industrial (companhias com mais componentes nacionais) e o pilar social, com base no parâmetro de que apenas carros de até R$ 120 mil terão o desconto.

O Renault Kwid, cujo preço sugerido é de R$ 68,9 mil, teria um abatimento de R$ 7,4 mil, caso entre no desconto de 10,79%. O carro passaria a custar R$ 61,5 mil. O Ônix, que já está há um bom tempo acima da casa dos R$ 80 mil, passaria a custar R$ 73,5 mil com o desconto de 10,79%.

É claro que não podemos deixar de frisar que essas simulações consideram o melhor cenário (de desconto máximo).

Além disso, ainda há de se esperar por mais detalhes de como funcionará o programa. Quando estiver operando, aí será possível mensurar os impactos nos preços de forma mais palpável e, com o tempo, os efeitos sobre a economia local e nacional. Cenas para os próximos capítulos!

