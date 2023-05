Venda de carros novos no Ceará cresce 6,6% em 2023; veja modelos mais buscados

Apesar dos resultados mais fracos de abril, as vendas de veículos novos no Ceará cresceu em 2023 na comparação com o primeiro quadrimestre de 2022, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

No período, foram 11,8 mil emplacamentos no Estado. Em relação aos primeiros quatro meses de 2022 (11,1 mil), esse número representa um crescimento de 6,6%.

Em abril, foram 2,9 mil emplacamentos de autos e comerciais leves em abril contra 3,4 mil em março. Em termos percentuais, a queda foi de 12,9%. Considerando abril deste ano e abril do ano passado, porém, as vendas de veículos novos no Ceará cresceram 10,6%.

Veja os modelos mais vendidos (auto)*:

Ônix (GM): 997 Creta (Hyundai): 841 Ônix Plus (GM): 819 Tracker (GM): 668 Compass (Jeep): 660 Polo (VW): 547 Pulse (Fiat): 435 Mobi (Fiat): 362 Renegade (Jeep): 353 Kicks (Nissan): 350

*Vendas de janeiro até os primeiros dias de maio

Motos

Os carros não foram os únicos com vendas mais tímidas em abril. Os emplacamentos de motos recuaram 7,3% no quarto mês do ano ao totalizarem 5,5 mil unidades contra 6 mil em março. Na comparação com abril do ano passado, porém, as vendas de motos novas cresceram 6,1%.

No acumulado do ano, os emplacamentos de motos no Ceará registraram alta ante 2022. Foram 20 mil unidades no primeiro quadrimestre de 2023 contra 18,6 mil em igual período do ano passado (+7,8%).

Veja os modelos mais vendidos (motos)*:

CG 160 (Honda): 7.549 NXR 160 (Honda): 5.457 Biz (Honda): 3.279 Pop 110i (Honda): 2.346 XRE 190 (Honda): 741 Crosser 150 (Yamaha): 558 XTZ 250 (Yamaha): 545 CB 300F (Honda): 480 YBR 150 (Yamaha): 442 Fazer 250 (Yamaha): 430

*Vendas de janeiro até os primeiros dias de maio

