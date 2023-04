Vendas de carros novos no Ceará crescem 20% em março; veja lista dos mais vendidos

Em linha com os resultados observados nacionalmente, porém contrastando com a paralisação de montadoras de veículos observada no mês passado, a venda de veículos novos no Ceará cresceu 26,4% em março deste ano na comparação com fevereiro. Na comparação interanual, considerando março de 2023 e março de 2022, o avanço foi de 19,9%.

De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram 3.419 emplacamentos no Estado, considerando os segmentos automóveis e comercial leve (segmento SUV a exemplo de modelos como Strada, Toro e S10).

Com o resultado de março, no acumulado do primeiro trimestre, a junção desses dois segmentos acumula 8,8 mil emplacamentos no Ceará, o que configura uma variação de 5,3% em relação ao primeiro trimestre de 2022.

Frotistas impulsionam vendas

Para o presidente do Sindicato dos Revendedores de Veículos do Estado do Ceará (Sindivel-CE), Everton Fernandes, os números positivos estão atrelados a um movimento de renovação de frota por parte de grandes empresas, a exemplo das locadoras.

“Os frotistas tiveram dificuldade de renovar frotas entre 2020 e 2022 por causa da falta de veículos em meio à escassez de componentes. Neste ano, deram até férias coletivas aos funcionários por excesso na produção, então os frotistas, grandes locadoras, estão renovando suas frotas. Acredito que seja o maior peso”, explica Fernandes.

O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Ricardo Coimbra, acredita ser provável que fatores como a elevação da taxa básica de juros e a paralisação das atividades nas montadoras se reflitam nos números do próximo mês, abril. Ele acredita que os resultados positivos de março também têm relação com vendas à vista e com eventuais promoções que as concessionárias vêm fazendo.

“Uma parte desses números está relacionada com a venda à vista. As pessoas com algum recurso estão priorizando a compra à vista em função do custo elevado do financiamento em longo prazo. Além disso, algumas concessionárias, justamente em função dos juros elevados, fizeram promoções para um percentual mais baixo nos financiamentos, a depender do volume de entrada que o consumidor dá”, detalha Coimbra.

Ônibus e motos

Os carros não são os únicos veículos com resultados positivos em vendas no Ceará no último mês. De acordo com a Fenabrave, houve avanço no número de emplacamentos em todos os segmentos veiculares no Ceará, seja na comparação mensal ou interanual - ou ainda no acumulado do ano.

Entre os destaques em crescimento percentual está a alta de 101,75% nas vendas de ônibus (foram 57 em fevereiro e 115 em março) e o crescimento de 64,18% nos comerciais leves, que teve 416 emplacamentos em fevereiro e 683 em março deste ano no Ceará. Outro resultado expressivo foi observado na venda de motocicletas no Estado. Em março de 2023, foram 6.011 unidades emplacadas, contra 4.102 emplacamentos em fevereiro.

Carros mais vendidos

No segmento auto, os carros novos mais vendidos em 2023 no Ceará até agora foram o Onix (Chevrolet/GM), com 674 unidades; Creta (Hyundai), com 565 emplacamentos e Onix Plus, com 483 unidades. O top 5 fica completo com o Tracker (Chevrolet/GM), com 472 emplacamentos e Jeep Compass (464).

Veja os 10 modelos auto mais vendidos:

Onix (Chevrolet/GM): 674 Creta (Hyundai): 565 Onix Plus (Chevrolet/GM): 483 Tracker (Chevrolet/GM): 472 Compass (Jeep): 464 Pulse (Fiat): 279 Polo (Volkswagen): 270 Mobi (Fiat): 260 Kicks (Nissan): 250 Renegade (Jeep): 249

Entre os comerciais leves mais vendidos no Ceará neste ano estão modelos como Strada, da Fiat, que ocupa o primeiro lugar com 535 unidades emplacadas; Hilux, da Toyota, com 213 emplacamentos, e Toro, da Fiat, com 171 emplacamentos.

Veja os 10 comerciais leves mais vendidos:

Strada (Fiat): 535 Hilux (Toyota): 213 Toro (Fiat): 171 Montana (Chevrolet/GM): 114 S10 (Chevrolet/GM): 85 Fiorino (Fiat): 66 Saveiro (Volkswagen): 66 L200 (Mitsubishi): 52 Ranger (Ford): 49 Oroch (Renault): 34

