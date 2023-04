Preços de carros seminovos e usados no Ceará devem cair ao longo de 2023; veja projeção

Assim como as vendas de veículos novos tem apresentado bom desempenho, o mercado cearense de seminovos e usados se mostra aquecido. No primeiro trimestre de 2023, foram 40,9 mil unidades do segmento "auto" vendidas no Estado contra 34,5 mil em igual período de 2022, crescimento de 18,4%.

De acordo com dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), considerando apenas o mês de março, foram 15,4 mil veículos comercializados, alta de 15,6% na comparação com março do ano passado.

E os números podem continuar ascendentes considerando que existe uma perspectiva de queda nos preços ao longo do ano de 2023. De acordo com o presidente do Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará (Sindivel-CE), Everton Fernandes, os carros devem ter uma deflação de 10% na comparação com meados do início do segundo semestre de 2022, quando houve um pico nos preços dos automóveis seminovos e usados.

Ele destaca que é sempre importante que haja um equilíbrio entre oferta e demanda no mercado de novos e seminovos. “O ano de 2020 foi de pandemia, com pouca produção, então temos aqui uma oferta reduzida de carros de três anos. Então não é interessante para nós que o mercado de novos passe por um desequilíbrio”.

Everton Fernandes Presidente do Sindivel-CE Quando o mercado de novos vende pouco, é positivo no curto prazo porque as pessoas migram para seminovos e usados, mas em médio e longo prazo o efeito é negativo. Torcemos para que haja esse equilíbrio"

Além do segmento auto, as vendas de comerciais leves, comercial pesado (caminhões) e motos também tiveram desempenho positivo no mercado cearense de seminovos e usados.

As vendas de comerciais leves seminovos e usados totalizou 2,9 mil unidades, crescimento de 27,9% na comparação com fevereiro e de 4,7% em relação ao mês de março de 2022. No acumulado do primeiro trimestre, a alta foi mais tímida, de 2,1%.

Já as motos somam 13,2 mil unidades comercializadas, crescimento de 25,4% na comparação com fevereiro deste ano e de 11,2% em relação ao mês de março de 2022. No acumulado, foram vendidas 31,2 mil motos, avanço de 12,8% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado.

Vendas por idade dos veículos

Ainda de acordo com os dados da Fenauto, as vendas no Ceará são mais expressivas entre os usados jovens (4 a 8 anos), com a venda de 9,6 mil unidades. Os velhinhos (mais de 13 anos) aparecem em seguida, com 8,8 mil unidades e os usados maduros (9 a 12 anos) aparecem com 8,5 mil. Os seminovos, que são aqueles com zero a três anos de uso, tiveram 5,7 mil comercializações.

Veja os 10 seminovos e usados mais vendidos no segmento auto em março:

Gol (Volkswagen): 1.381 Palio (Fiat): 972 Uno (Fiat): 946 Corolla (Toyota) 934 Onix (Chevrolet/GM): 898 Celta (Chevrolet/GM): 730 Siena (Fiat): 616 HB20 (Hyundai): 600 Prisma (Chevrolet/GM): 386 Fox (Volkswagen): 378

Veja os 10 seminovos e usados mais vendidos no segmento comercial leve em março:

Strada (Fiat): 647 Hilux (Toyota): 639 Saveiro (Volkswagen): 281 S10 (Chevrolet/GM): 199 Toro (Fiat0: 179 L200 (Mitsubishi): 158 D20 (Chevrolet/GM): 125 Montana (Chevrolet/GM): 80 Ranger (Ford): 79 Kombi (Volkswagen): 69

