Fiec faz parceria para ter IA nas pequenas indústrias

A Inteligência Artificial (IA) e a Inovação, juntas, podem transformar a gestão de processos nas indústrias locais e otimizar suas operações por meio de soluções tecnológicas avançadas. Este é, em resumo, o que pretende o projeto da Reswe Digital, empresa cearense dedicada à tecnologia, cujo CEO, Jonas Bazílio o apresentou aos executivos da Federação das Indústrias (Fiec).

De acordo com Jonas Bazílio, o projeto proporciona ganhos de eficiência operacional, de redução significativa de custos e de melhoria da competitividade no mercado global. E permite, ainda, acelerar a digitalização da indústria do Ceará, posicionando-a para os desafios do futuro.

O IEL, organismo da Fiec, celebrou parceria com a Reswe, que atenderá empresas e instituições que quiserem implementar a IA.

Fábio Braga, especialista em Inovação do IEL Ceará, que esteve presente à apresentação do projeto da Reswe, disse que a proposta vem ao encontro da necessidade das micro e pequenas indústrias de implementarem digitalização e introdução ao universo da IA para negócios.

Ele acrescentou que o IEL tem se apesentado como “solucionador das dores empresariais, e agora passará a contar com mais um parceiro relevante, por meio de cuja expertise podemos ofertar entregas de impacto aos nossos clientes."

Pequenas empresas associadas ao Sindicato da Indústria de Roupas (Sindroupas) e à cadeia da moda já mostraram, também, interesse em implementar o projeto.