Ceará tem saldo positivo de 13,4 mil empresas em 2023

Com destaque para o comércio varejista de roupas, o saldo de empresas no Ceará, considerando os primeiros quatro meses de 2023, foi positivo em 13.496 negócios.

O número, divulgado nesta sexta-feira (19) pela Junta Comercial do Estado do Ceará, compreende a diferença entre aberturas e fechamentos no período.

Ao todo, de janeiro a abril de 2023, foram abertas 36.349 empresas, sendo o comércio varejista de roupas e acessórios a atividade mais registrada (12.862 registros).

Ainda de acordo com a Jucec, o segmento com a segunda maior abertura de empresas no Ceará no primeiro quadrimestre é o comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, com 10.535 novas constituições.

A terceira posição é do ramo de promoção de vendas, com 8.585, lembrando que, no ato do registro, o empreendedor pode atribuir uma ou mais atividades ao seu negócio.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil