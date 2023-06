Fortaleza registra abertura recorde de 55 mil empresas em 2022

Fortaleza registrou a abertura de 55.072 empresas no ano passado, de acordo com o Painel Mapa de Empresas da Secretaria de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. O número supera o recorde de 2021, quando foram abertas 54.118 empresas.

Em igual período, foram fechadas 24.663 empresas na Capital cearense, resultando em um saldo positivo de 30.409 negócios.

O Painel Mapa de Empresas revela ainda o tempo necessário para a abertura de uma empresa em 2022, que em Fortaleza é de um dia e duas horas.

O número de aberturas na Capital representa cerca de metade do total de inaugurações em todo o Estado. No Ceará, foram 110.669 empresas abertas ao longo do ano de 2022 contra 52.423 fechamentos, resultando em um saldo positivo de 58.246 negócios.

Nas redes sociais, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), comemorou o dado recorde. "Isso é resultado do talento da nossa gente para empreender, mas também se deve a uma política de desburocratização e de incentivos fiscais realizada pela Prefeitura, que contribui com uma ambiência favorável ao surgimento de novos negócios", disse.