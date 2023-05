Morre Alexandre Negrão, dono de empresa no Ceará, aos 70 anos

O empresário brasileiro Alexandre Negrão morreu aos 70 anos após ser diagnosticado com câncer. O também ex-piloto veio a óbito na residência dele em Campinas, interior de São Paulo, segundo informações confirmadas pela Setec nesta quarta-feira (24). A família de Negrão revelou o óbito, mas não detalhou a causa.

Ele era proprietário da Aeris, fabricante de gás para turbinas de energia eólica do Ceará, e tem uma fazenda de confinamento de gado em Goiás.

Negrão também foi fundador da Medley, um dos maiores laboratórios de medicamentos genéricos do país. As informações são do g1.

O ex-piloto nasceu em 5 de maio de 1953, em Campinas, e é pai do ex-marido de Marina Ruy Barbosa, Xande Negrão.

Piloto de Stock Car

Ele foi piloto de Stock Car, e foi homenageado pelo perfil do Instagram: "O ano de 2023 está batendo pesado na gente. Mais um grande da nossa história se foi nesta quarta-feira", disseram.

Conforme a nota, Xandy corria com um Ômega verde água. Ao longo da carreira, foi tetra vice (1995, 1996, 1997 e 1999), conquistou 21 vitórias, 23 poles e 59 pódios em 108 corridas disputadas.

"Um competidor duro, mas sem perder a alegria. Brincalhão, mas sempre profissional. Assim que ele será lembrado por nós", concluiu o perfil da Stock Car.