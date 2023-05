Ferrovia Transnordestina deve funcionar parcialmente em 2025 para atender setor agro no Ceará

Tufi Daher Filho Diretor-presidente da Transnordestina Logística S/A

Final do ano que vem, início de 2025, a gente já quer começar a fazer transportes internos, mesmo sem chegar no Porto (do Pecém). Aqui, tem uma região importante de produção agropecuária, você pode trazer milho, soja, farelo, para essa região, que seria uma fase de comissionamento. Você começa a fazer transportes internos e, à medida que isso for prosperando, você vai subindo (as obras)"