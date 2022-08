Mercado Livre lança criptomoeda no Brasil; veja como vai funcionar

O Mercado Livre lançou nesta quinta-feira (18) a Mercado Coin, uma criptomoeda que está integrada ao seu ecossistema e que ficará progressivamente disponível aos usuários no Brasil até o fim deste mês.

A iniciativa, que começou a ser desenvolvida há um ano e meio, é uma aposta da empresa para democratizar o comércio e uma forma de fidelizar os consumidores.

Os clientes poderão obtê-la como recompensa na compra de produtos selecionados no Mercado Livre, que estarão identificados com a logo da cripto.

A Mercado Coin serve para realizar compras no marketplace e será possível comprá-las ou vendê-las para resgatar em moeda local a partir do aplicativo do Mercado Pago.

A abertura de uma conta no Mercado Pago, no entanto, só é necessária para a compra e venda da cripto e o saque do valor em reais.

Valor da moeda

No momento do lançamento, cada Mercado Coin valerá US$ 0,10 e sua cotação irá variar de acordo com a oscilação de oferta e demanda pela moeda no mercado.

"Mercado Coin se soma como uma ferramenta inovadora que enriquece nosso programa de fidelidade e gera uma nova experiência dentro da plataforma. Este novo produto agrega ainda mais valor a nossa relação de lealdade com os milhões de usuários, pois quanto mais compras eles fizerem, maior será a quantidade de Mercado Coin”, destaca Fernando Yunes, vice-presidente sênior do Mercado Livre no Brasil.

A Mercado Coin foi desenvolvida com base no protocolo ERC-20 da Ethereum, um padrão que monitora todas as transações para que sigam os protocolos de segurança necessários.

“A tecnologia blockchain por trás da Mercado Coin nos permitiu desenvolver uma solução aberta e extremamente segura. Seguimos acompanhando as evoluções dos criptoativos e da tecnologia blockchain, pois acreditamos no potencial dessas ferramentas para simplificar operações, conectar e promover o desenvolvimento financeiro de pessoas”, explica Guilherme Cohn, gerente Sênior de Desenvolvimento Corporativo do Mercado Livre.

