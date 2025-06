Mel cearense conquista Estados Unidos, e país consome mais de 90% do produto exportado pelo Estado

O Ceará exportou para os Estados Unidos 776,4 toneladas de mel de janeiro a abril deste ano. Os dados do Comex Stat apontam que o montante representa 93% de todo o produto comercializado para o mercado norte-americano pelo Estado no período.

Além dos Estados Unidos, o mel cearense também terá como foco neste ano a Europa. Em 2025, Itália e Reino Unido compraram o produto do Ceará, mesmo que em menor quantidade.

O resultado demonstra que o mel cearense ganhou o mercado norte-americano, uma vez que o consumo no Brasil ainda é baixo, na comparação com Estados Unidos e Europa.

Produção de mel em alta

O setor de apicultura do Ceará está com a expectativa de bater a marca de 4 mil de toneladas de mel exportadas em 2025. Ao todo, o estado possui 1.580 produtores na ativa. O número usado de referência é o de 2024.

Para este ano, o engenheiro agrônomo e técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-CE), Lauro Torres de Melo, em entrevista durante a PEC Nordeste, afirma que a estimativa é de 5 mil toneladas. O número só deve ser confirmado após o período da segunda florada.

"Ninguém pode calcular ainda, porque estamos no meio do ano. Hoje, talvez já tenhamos uma produção maior do que a do ano passado, mas não podemos fechar a conta porque ainda vai vir a florada do Juazeiro e da Aroeira".

Lauro reforça que atualmente há empresas que cadastram e certificam os produtos estaduais para serem exportados aos mercados norte-americano e europeu.

No mercado brasileiro, o mel ainda não é um produto muito difundido. Segundo o especialista, no país, o consumo anual per capita é de, apenas, 70 gramas. "Por isso, não podemos basear uma produção no nosso mercado, mas sim no mercado de exportação".

O processo do mel

Após colher o mel da colmeia, o produto passa por uma centrífuga que bate e tira possíveis impurezas.

Após o processo, o mel fica pronto para a venda para empresas que exportam o produto em tonéis que variam de peso entre 20 e 25 quilos.

Toda a exportação é feita via transporte marítimo.

Um dos segmentos com maior lucratividade

Lauro explica que atualmente a produção de mel está boa porque o "preço está muito bom".

"O produtor está sabendo quanto é que gasta para produzir um quilo de mel, quanto é a produção de mel por colmeia. E o produtor hoje está satisfeito porque, agora, não é mais apenas um criador. A nossa ideia é que ele seja um empreendedor e a apicultura tem lhes dado esse espaço".

O especialista ainda arrisca dizer que no segmento agro, a apicultura é uma das áreas com maior lucratividade. Como exemplo, conta que para produzir um litro de mel o custo é, em média, de R$ 3. Já para a venda da mesma quantidade é possível ganhar cerca de R$ 15.

"Agora nós temos que ter a consciência de profissionalizar o segmento. O nosso produtor precisa ir, também, para a parte de gerenciamento. Hoje, ele é um empreendedor. Agora, ele precisa passar a ser um empresário".

Ele lembra ainda que o Senar-CE disponibiliza treinamentos, por meio do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), de produção de abelha-rainha, de manejo de colmeias - tanto na alimentar quanto na sanitária, na produção de cera, enfim, na produção básica do apicultor que está iniciando a atividade.

Países que mais compraram o mel do Ceará em 2025