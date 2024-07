Meireles e Aldeota lideram bairros mais procurados para venda de imóveis em Fortaleza; veja ranking

Os bairros Meireles, Aldeota e Cocó lideram a procura pela compra de imóveis em Fortaleza. As informações são do Radar Imobiliário, do DataZAP, que avalia o panorama do mercado imobiliário em 12 meses.

O levantamento considera a quantidade de cliques em anúncios de imóveis à venda na plataforma. O Meireles contempla 8,58% dos cliques em anúncios de Fortaleza.

Em seguida, estão Aldeota (5,90%), Cocó (4,49%) e Engenheiro Luciano Cavalcante (3,77%). Também aparecem entre os dez bairros com maior procura Fátima (3,07%), Messejana (2,84%) e Papicu (2,83%).

O levantamento destaca que, durante o período de análise, o Meireles deve crescimento de 0,52 ponto percentual na procura. Foi a maior variação positiva entre os bairros analisados.

A economista do DataZAP, Paula Reis, destaca que o bairro atrai alto interesse devido à infraestrutura de serviços, com oferta de restaurantes, bares e lojas, além de proximidade com a Praia de Iracema.

Veja os bairros de Fortaleza com maior procura para venda:

Meireles: 8,58% Aldeota: 5,90% Cocó: 4,49% Engenheiro Luciano Cavalcante: 3,77% Passaré: 3,56% Fátima: 3,07% Messejana: 2,84% Papicu 2,83% Parque Iracema: 2,27% Mondubim: 2,09%

O Meireles é também o bairro mais caro da Capital, com preço médio de R$ 10.307 por m², segundo índice FipeZap de junho.

Os bairros Mucuripe e Manuel Dias Branco, que estão entre os cinco mais caros da Capital, não estão entre os mais procurados.

PREFERÊNCIAS DOS FORTALEZENSES EM IMÓVEIS

O estudo identificou também as preferências de imóveis em Fortaleza. Os imóveis com dois dormitórios se destacam com a maior quantidade de cliques em anúncios (32% do total), seguido dos imóveis com um e três dormitórios, empatados com 29%.

Em relação a tamanho, tiveram mais procura os imóveis de 70 m² a 100 m² (26% das buscas) e de 50 m² a 70 m² (25%).

As unidades com uma vaga de garagem concentram a maior parte da procura (39%), seguidas das com duas vagas (31%).

Os imóveis com uma suíte concentram 34% dos cliques na plataforma, seguidos das unidades sem suíte (29%) e com duas suítes (25%).