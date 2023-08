Mega-Sena terá três sorteios por semana, define Caixa

Os sorteios da Mega-Sena serão realizados três vezes por semana. A informação foi divulgada pela Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira (18).

A Mega-Sena será sorteada às terças, quintas-feiras e aos sábados. A mudança será introduzida a partir da próxima terça-feira (22), com o concurso 2.623. Conforme a Caixa, as demais regras de probabilidades seguem inalteradas.

A Dupla Sena também passou por alteração e passará a ser sorteada às segundas, quartas e sextas-feiras. Cada concurso da modalidade tem dois sorteios, com prêmios para quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou no segundo.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

> Veja como fazer apostas pela internet

Quais os números que mais são sorteados na Mega-Sena?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

> Confira as dezenas mais sorteadas

Maiores prêmios da Mega-Sena

O prêmio de maior valor da Mega-Sena foi pago no dia 31 de dezembro de 2017, quando o concurso 2000 da Mega-Sena da Virada pagou a quantia de R$ 306.718.743,68.

> Confira os maiores prêmios da Mega-Sena e os estados mais vencedores

