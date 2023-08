Com parcelas a partir de R$299, Honda Nossamoto oferta modelos a pronta entrega

Adquirir uma moto é o desejo de muitos motociclistas, sonho que é postergado até mesmo após a compra, com os longos dias de espera para receber o veículo em casa. Para encurtar esse processo, a Honda Nossamoto realiza neste sábado (19) e domingo (20) a campanha “Acelera aí”, oferecendo modelos com pronta entrega, opções com zero de entrada, e parcelas mensais a partir de R$ 299, com 0,99% de taxa ao mês em todas as suas lojas físicas e no atendimento online.

De acordo com Tiago Bastos, gerente Geral da concessionária, estarão disponíveis para pronta entrega os modelos Bros, ADV, linha CG 160 - Start, Titan e Cargo, Elite e para os aventureiros temos a CRF 250 e o quadriciclo TRX 420. Para facilitar ainda mais o processo de compra, nos casos de clientes que desejam optar por um financiamento, a Honda Nossamoto estará dispondo da mesa de crédito on-line, em parceria como banco Honda, em tempo real para realizar análise do crédito e a aprovação imediata, após a validação da consulta.

“No mercado, o tempo de espera médio para receber uma moto após a compra é de 50 dias. Aqui, além da entrega imediata, nós vamos facilitar tudo o que for possível para tornar a experiência de compra do nosso cliente ainda mais descomplicada. O consumidor, inclusive, pode ficar à vontade para trazer a sua oferta e condição, pois nós estaremos prontos para negociar”, garantiu Tiago.

A campanha “Acelera aí”, da Honda Nossamoto, também terá condições promocionais para os clientes que optarem pelo consórcio. O primeiro pagamento da compra nesta modalidade poderá ser parcelado em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. Além disso, a empresa também realizará um saldão de peças e acessórios genuínos da Honda com até 40% de desconto, emplacamento em 10 vezes no cartão de crédito, e ainda instrução de pilotagem para todos os presentes no evento, com disponibilidade para realizar Test Ride.

Segundo Hedder Gomes, gerente de marketing da Nossamoto, a concessionária é a única no segmento de motocicletas que disponibilizará atendimento com todas as suas equipes reunidas neste fim de semana, ação que faz parte do DNA da empresa ao longo dos seus 23 anos de história.

“Muitos clientes não têm tempo para ir à loja na semana, ainda mais em horário comercial. Abrir as portas no sábado e no domingo em uma campanha grandiosa como essa foi a forma que nós encontramos de ir ao encontro dessas pessoas, sempre colocando como pilar máximo da nossa concessionária o atendimento de excelência que torna a experiência do cliente ainda mais satisfatória”, frisou o gerente de marketing.

Serviço

Campanha Acelera aí Honda Nossamoto

Concessionárias Honda Nossamoto:

Centro de Fortaleza: Av. Imperador, 1676

Siqueira: Av. Gen. Osório de Paiva, 2970

Caucaia: Rua Coronel Correia, 2109

Baturité: Rua Praça Fortaleza, 1611

Atendimento virtual e Whatsapp: (85) 98119-1300

Instagram: @nossamotohonda

Site: nossamoto.com.br