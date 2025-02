Mega-Sena, concurso 2824, acumula e prêmio sobe para R$33 milhões

O concurso 2.824 da Mega-Sena acumulou após não ter nenhum acertador das seis dezenas durante o sorteio desta terça-feira (4). Com isso, o prêmio subiu para R$ 33 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 16 - 34 - 43 - 54 - 57.

A quina teve 31 apostas vencedoras, que irão receber R$ 71.366,18 cada. Outras 3.248 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 973,06.

O próximo concurso será realizado às 19h de quinta-feira (6).

Veja também Negócios Salário mínimo com valor reajustado passa a ser pago em todo o País neste sábado (1º) Negócios BC autoriza novas regras para facilitar o pagamento de boletos com PIX a partir desta segunda (3)

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.