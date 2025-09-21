Diário do Nordeste
Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 48 milhões

O próximo sorteio deve ser realizado na terça-feira (23)

Redação
21 de Setembro de 2025
Negócios
Cartelas de Mega-Sena.
Legenda: A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio da Mega-Sena.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Mega-Sena concurso 2917, sorteada na noite deste sábado (21), acumulou e o prêmio para o próximo sorteio é de R$ 48 milhões.

Com cinco acertos, 48 apostas foram ganhadoras e levaram prêmio de R$ 49.174,73. 

O próximo sorteio deve ser realizado na terça-feira (23).

Veja os números sorteados:

57 - 19 - 46 - 41 - 38 - 06

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

