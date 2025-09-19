Diário do Nordeste
Dia do Comerciário em Fortaleza é antecipado para segunda (22); veja o que abre e fecha

Embora não seja feriado, em razão da data, os profissionais da categoria terão o dia de folga

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 16:47)
Negócios
Imagem mostra uma galeria de lojas do Centro de Fortaleza.
Legenda: Conforme o Sindilojas, estará fechado em Fortaleza todo o comércio varejista lojista, incluindo lojas de rua e de shoppings.
Foto: Thiago Gadelha.

O Dia do Comerciário, tradicionalmente comemorado em outubro, foi antecipado para a próxima segunda-feira (22) na Capital, segundo comunicado do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas). Embora não seja feriado, em razão da data, os profissionais da categoria terão o dia de folga

Oficialmente, o Dia do Comerciário foi instituído pela Lei nº 12.790, de 2013 em 30 de outubro. Este ano, a antecipação da data na capital cearense foi definida na Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026. 

Veja o que abre e fecha

Conforme o Sindilojas, estará fechado em Fortaleza todo o comércio varejista lojista, incluindo lojas de rua e de shoppings; e de material de construção.

Funcionam normalmente os órgãos públicos, supermercados, farmácias, bancos e escolas. As praças de alimentação dos shoppings também manterão as operações. 

Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy estarão fechados quiosques e lojas, com exceção de farmácias e supermercados. As operações de entretenimento e da Praça de Alimentação estão mantidas. O cinema também funcionará normalmente. 

Shopping Iguatemi

No shopping Iguatemi Bosque, estarão fechados: lojas, quiosques, e a casa lotérica. A praça de alimentação funciona normalmente, de 10h às 22h, e os restaurantes de 11h30 às 23h.

Também abrem normalmente: cinema, Correios, academia Bodytech, supermercados, laboratório Emílio, e as unidades do Detran, da Casa do Cidadão, e da Polícia Federal. 

Shopping Aldeota

O Shopping Aldeota funcionará em horário especial. As lojas e quiosques permanecerão fechados, enquanto a praça de alimentação terá abertura facultativa. A academia Greenlife funcionará normalmente, das 5h às 23h. 

Shopping Benfica

Lojas e quiosques também estarão fechados no shopping Benfica, e a praça de alimentação funcionará de 11h às 22h. As unidades da Cagece, Casa do Cidadão, Detran, Fortran, e Redetran funcionarão em horário comercial, de 8h às 17h. Já o supermercado abrirá de 7h às 22h. 

Shopping Parangaba

No shopping Parangaba, a praça de alimentação funcionará de 11h às 22h, enquanto a Academia Selfit de 5h às 23h. O cinema e as farmácias abrem normalmente, assim como as unidades da Cagece e Vapt Vupt, que atenderão de 8h às 17h. Lojas e quiosques permanecem fechados na data. 

Correios

Os Correios funcionarão normalmente, com exceção da agência do bairro Maraponga, que estará fechada. Na unidade do shopping Iguatemi, o atendimento ocorrerá em horário excepcional, de 10h às 16h. 

Enel

As unidades da Enel Ceará estarão abertas normalmente para atendimento, segundo informou a concessionária de energia. 

*A lista de locais que abrem e fecham está sendo atualizada ao longo desta sexta-feira (19).

Região Metropolitana

As cidades de Aquiraz, Eusébio, Cascavel, Beberibe e Pindoretama também celebrarão a data na segunda-feira, conforme anúncio do Sindicato dos Comerciários de Fortaleza e Região.

Segundo a entidade, estará fechado nestas localidades o comércio de: 

  • Loja de rua e loja de shopping, incluindo vestuário, sapataria, óticas entre outros;
  • Material de construção e tintas
  • Livrarias, frutarias e outros;
  • Distribuidoras de medicamentos;
  • Distribuidoras de alimentos. 

O sindicato explica ainda que, para os setores com atividades essenciais, que são regidos por lei específica, o Dia dos Comerciários será considerado facultativo.

Isso significa que os empreendimentos têm autorização para funcionar, desde que as empresas cumpram as determinações previstas nas respectivas convenções coletivas de trabalho, como pagamento da ajuda de custo e uma folga referente ao dia trabalhado. 

