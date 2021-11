Mega da Virada abre apostas para prêmio de R$ 350 milhões nesta terça-feira (16)

As casas lotéricas de todo o Brasil e as plataformas digitais da Caixa Econômica Federal começam a receber as apostas da Mega da Virada a partir desta terça-feira (16). O prêmio está estimado em R$ 350 milhões, o maior da história. O sorteio da bolada ocorrerá no dia 31 de dezembro.

A premiação milionária não acumula por um concurso especial. Sendo assim, se não houver ganhadores na faixa principal (6 dezenas), o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (5 dezenas) e assim por diante.

Segundo a Caixa, se um único apostador levar os R$ 350 milhões e aplicar o montante na poupança, o rendimento mensal será de R$ 1,5 milhão. Com o dinheiro, a instituição financeira aponta que é possível ainda comprar 40 mansões de R$ 8,75 milhões.

Valor

A aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50, e deve ser feita com volante específico da Mega da Virada. Já os bolões têm preço mínimo de R$ 10. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Cada cota, porém, não pode ser inferior a R$ 5.

Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica do país, no aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas também por esse canal, desde que tenham conta-corrente e sejam maiores de 18 anos.

No ano passado, a Caixa estipulou o prêmio especial da Mega da Virada em R$ 325 milhões. Os números sorteados foram: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42. Duas apostas vencedoras dividiram o prêmio, cada uma faturando R$ 162.625.108,22. Um dos ganhadores foi de Aracaju (SE) e o outro apostou de forma eletrônica.