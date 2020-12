Mega da Virada: Lotéricas de Fortaleza registram movimento intenso de apostadores

Apostadores formaram filas nas lotéricas de Fortaleza na manhã desta quinta-feira (31) para garantir as apostas da Mega da Virada. Em um dos estabelecimentos, localizado na rua Alberto Magno, no bairro Montese, a movimenação intensa fez com que a fila chegasse à calçada do local. O prêmio estimado em R$ 300 milhões será sorteado às 20h (horário de Brasília), porém as apostas encerram às 17h.

> Apostas na Mega da virada podem ser feitas até 17h

Nesta quarta-feira (30), véspera do sorteio da Mega da Virada, o site das loterias da Caixa Econômica Federal passou por instabilidade de acesso. A dificuldade gerou reclamações de usuários nas redes sociais. As apostas pelo site e pelo aplicativo oficial se tornaram alternativas para evitar aglomerações nas lotéricas, recomendação para evitar a propagação do novo coronavírus. Pela página da Caixa, a aposta mínima é de R$ 30, já nas lotéricas, a aposta simples, com seis números, é R$ 4,50.

Segundo a Caixa, caso uma pessoa acerte as seis dezenas da Mega da Virada e aplique o prêmio estimado na poupança terá uma renda de R$ 347 mil por mês.

Legenda: José Ronaldo foi a uma lotérica no bairro de Fátima, em Fortaleza, e fez a 11ª aposta dele para a Mega da Virada. Foto: Marina Alves

Uma das pessoas que sonham com o prêmio é José Ronaldo, que trabalha com confecção. Nesta quinta-feira, ele foi a uma lotérica no bairro de Fátima e fez a 11ª aposta para o sorteio desse ano. “Já fiz dez apostas e hoje vou fazer mais uma. Os números são variados e eu escolho na hora”, afirma.

Caso seja contemplado, José tem destino certo para o dinheiro. “Primeiro compraria uma casa para ficar do jeito que eu quero e depois uns quatro carrões”.

Assim como nos demais sorteios especiais realizados pela Caixa, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante.

Legenda: Lotérica no bairro de Fátima, em Fortaleza, teve movimentação intensa e fila de apostadores na manhã desta quinta-feira (31). Foto: Marina Alves