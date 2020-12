Mega da Virada: apostas podem ser feitas até as 17h de hoje (31)

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) desta quinta-feira (31) nas lotéricas de todo o País, pelo portal Loterias e por meio do aplicativo Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS.

Clientes da Caixa podem fazer suas apostas pelo Internet Banking Caixa. O prêmio é estimado em R$ 300 milhões.

Probabilidades

Para uem faz uma aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa. A proporção muda de acordo com a quantidade de dezenas apostadas pelo jogador e tipo de aposta.

O limite máximo a ser jogado é de 15 dezenas. Para isso, o apostador tem que desembolsar 22.522,50. A chance de ganhar é de 1 em 10.003.

Dezenas mais sorteadas

Com o objetivo de acertar o maior número possível de dezenas da Mega, alguns apostadores optam pelos números mais sorteados dos concursos especiais. Na Mega da Virada, o 10 é o número da sorte: já foi sorteado quatro vezes desde 2009, início do concurso especial.

Já as dezenas 03, 05 e 36 já foram sorteadas três vezes em concursos anteriores. Há outras 13 dezenas que já foram sorteadas duas vezes desde o início da Mega da Virada: 02, 11, 18, 20, 33, 34, 37, 38, 40, 51, 53, 56 e 58.