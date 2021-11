McDonald's faz promoção na Black Friday com Big Mac por R$ 0,90

Para a Black Friday, o McDonald's começou nesta terça-feira (23) a venda de sanduíches por menos de R$ 1, caso do Big Mac e do McChicken Bacon, ambos por R$ 0,90. A promoção vale até a próxima sexta (26) e para quem pagar com o app do Mercado Pago.

Além do Big Mac e do McChicken Bacon, também é possível adquirir o Quarterão e o Cheddar McMelt por R$ 1,90. As lojas participantes da campanha com o Mercado Pago estão aqui.

Para pagar com o Código QR Mercado Pago é preciso baixar o app Mercado Pago e criar uma conta de pagamento. Depois, o usuário cadastra o cartão de crédito, ou coloca dinheiro em conta por Pix, ou transferência (TED) ou via boleto.

Feito isso, é preciso abrir o leitor de Código QR no aplicativo e escanear o Código QR Mercado Pago disponível no ponto de venda físico.

iFood

As promoções também estarão disponíveis no iFood com ofertas relâmpago ao longo desta semana, com descontos em sanduíches, sobremesas e acompanhamentos. Também haverá desconto no app McDonald's.

Veja as ofertas

No aplicativo do Méqui:

● Em 22/11/21 o McFlurry Kit Kat sai por R$ 3,99 na compra de qualquer McOferta;

● Nos dias 23/11 e 24/11/21 o McShake de Ovomaltine sai por R$ 3,99 na compra de qualquer McOferta; e

● No dia 25/11 a McFritas Pequena sai por R$ 1,90.

De 22/11 a 26/11/21:

● McNuggets com 4 unidades por R$ 4,00;

● Chicken Jr por R$ 4,90;

● McDuplo + Bebida 300ml por R$ 10,90.

No iFood até 30/11/21:

● 2 Cheeseburguer ou Chicken Jr + Bebida com 35% de desconto;

● Big Mac, Cheddar, McChicken, Quarterão, Duplo Burguer Bacon, Duplo Barbecue, McChicken Bacon, McChicken Barbecue ou McChicken Cheddar com 39% de desconto;

● 46% de desconto na compra de duas unidades de Hambúrgueres, McChicken Jr, Cheeseburgers, McFiesta, McFritas Médias ou McNuggets com 6 unidades. O cliente pode escolher entre duas unidades do mesmo item ou variar entre as opções.