Marca Sisley chega à J Martins Perfumes durante campanha de Dia dos Namorados

Com o Dia dos Namorados se aproximando, Fortaleza se prepara para celebrar o amor em grande estilo. A J Martins Perfumes, situada no Shopping Iguatemi Bosque, traz uma série de novidades e promoções que prometem encantar os apaixonados.

Uma das novidades deste ano é a chegada da prestigiada marca francesa Sisley à J Martins Perfumes. Reconhecida mundialmente por seus produtos de alta qualidade e sofisticação, a Sisley oferece uma gama de perfumes e cosméticos que são sinônimos de elegância e luxo.

Legenda: A marca Sisley chegou recentemente ao catálogo da J Martins Perfumes Foto: Divulgação

Além da Sisley, as marcas de perfumes de luxo Boucheron e Rochas estão com uma promoção especial durante o período: na compra de qualquer fragrância de maior volumetria, os clientes ganham um brinde.

Para quem busca custo-benefício, os perfumes Ulric de Varens (Udv) estão com valores promocionais e kits presenteáveis, com preços que começam a partir de R$29,90. A marca consagrada Jaques Bourgat também se destaca com o Silver Scanet, que está com preço especial de R$ 299.

Legenda: A Sisley é uma consagrada marca francesa Foto: Divulgação

Outra opção são as colônias 1902, que completam a gama de presentes disponíveis para a data.

A J Martins Perfumes possui lojas no Shopping Iguatemi Bosque, RioMar Fortaleza, Teresina Shopping, RioPoty Shopping, Cariri Shopping e Sobral Shopping.

As compras podem ser realizadas tanto nas lojas físicas quanto on-line, pelo WhatsApp (85 98948-8697) ou no Instagram (@jmartinsperfumes).

Serviço

J Martins Perfumes

WhatsApp - (85) 98948-8697

Instagram: @jmartinsperfumes

Contato e lojas: linktr.ee/jmartinsperfumes_.