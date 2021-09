Mapeamento geológico mostra potencial mineral no sul do Ceará

O solo do Ceará pode trazer ainda mais potencial para a economia do Estado. Na última quarta-feira (15), o Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) divulgou um mapeamento geológico na região Sul analisando mais de 36 mil km² em escala de 1:100.000.

A pesquisa ajuda empresas do setor de mineração a saber onde investir esforços na busca de recursos minerais. Para o gerente de geologia e recursos minerais do Serviço Geológico do Brasil, Edney Palheta, o potencial do setor para a economia cearense depende agora do esforço do setor privado em explorar os resultados encontrados.

Mapeamento é a base

De acordo com o geólogo e presidente do Sindicato da Indústria de Mármore e Granito (Simagram), Carlos Rubens Alencar, não há como haver uma evolução do setor de mineração no estado sem pesquisas como esta.

Carlos Rubens Alencar geólogo e presidente do Sindicato da Indústria de Mármore e Granito (Simagram) O mapeamento geológico é a base de tudo. Sem mapeamento as descobertas são mais lentas, esporádicas e dependem do esforço pessoal de empresas privadas

Ele explica que o setor hoje é limitado por não haver no Ceará uma política mineral por parte do governo, apontando coordenadas para o desenvolvimento da mineração e com investimentos.

Alencar destaca que a mineração envolve pesquisas de longo prazo e amplos investimentos, mas que tem potencial de trazer bons resultados para a economia cearense, seja pelo mercado interno ou por meio de exportações.

Hoje, a atividade do setor no estado se limita a extrações mais superficiais ligadas à indústria de construção civil, incluindo insumos como areia e brita e a produção de cerâmicas e olarias.

Na região do estudo, já existem empreendimentos da área de mineração. Alguns deles são a mineração de magnesita (Magnesium do Brasil S/A) no município de Jucás; mineração de gipsita (Chaves Mineração e Indústria) nos municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri; e mineração de rocha calcária para revestimento (pedra cariri) nos municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri por meio da Cooperativa de Mineração dos Produtores da Pedra Cariri.

Potencial da indústria 4.0

A pesquisa do SGB-CPRM encontrou 17 ocorrências de cobre, duas ocorrências de ouro e 78 ocorrências de mármore. Esses minerais são considerados estratégicos por atenderem à demanda da indústria 4.0, que engloba a tecnologia da informação e energética.

“Agora a intenção é a iniciativa privada trabalhar em cima desses dados, para ver se a região tem de fato uma potencialidade completa”, ressalta Edney Palheta.

Ele destaca que as substâncias encontradas em maior abundância foram ferro e mármore, mas que a pesquisa encontrou mais de 100 minérios ao todo. Segundo ele, a ocorrência de ouro na região deve chamar a atenção de empresas.

Edney Palheta gerente de geologia e recursos minerais do Serviço Geológico do Brasil Na mineração o estado ainda é promissor, também é promissor até mesmo para a economia do Brasil. Tudo isso vai depender de pesquisas mais detalhadas de empresas privadas. A gente apenas encontrou um pequeno grãozinho, mas pode ser que exista algo a mais. Fizemos uma pesquisa superficial, mas já é um indício

Terrenos pré-cambrianos

A pesquisadora em geociências Iris Pereira Gomes observa que o potencial observado se dá devido a características geológicas de terrenos pré-cambrianos.

“Regiões contendo rochas pré-cambrianas têm uma diversidade geológica que normalmente hospeda bens minerais, principalmente metálicos, como é o caso dos ambientes geológicos existentes nas províncias minerais de Carajás e do Quadrilátero Ferrífero”, explica.

O maior aprofundamento desse potencial necessita de maiores pesquisas que podem demorar cerca de dez anos para conclusão, desde as etapas iniciais até o empreendimento ser considerável viável economicamente e cumprir todas as exigências ambientais necessárias para se viabilizar como uma alternativa concreta de desenvolvimento sustentável.

Acesso aos mapas

Os dados do mapeamento, obtidos no Projeto “Mapeamento Geológico e Integração Geológica-Geofísica-Geoquímica na Região de Granjeiro-Cococi, Ceará”, vinculado ao Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, estão disponíveis gratuitamente no portal do SGB-CPRM.

Ao todo, são 12 mapas que indicam a localização dos minérios no estado.

Mapas de 06 folhas cartográficas 1:50.000 e vetores relacionados:

Mapas de 05 folhas cartográficas 1:100.000 e vetores relacionados:

Mapa geológico integrado da área do projeto na escala 1:250.000 e vetores relacionados: (https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/18691)