Oferta de áreas para pesquisa e exploração mineral no Ceará rende R$ 2,6 milhões

Tomas Figueiredo Ex-Diretor da Agência Nacional de Mineração

"O modelo adotado pela ANM será muito importante para o desenvolvimento da mineração do Ceará, pois possibilita aos 'players' do setor, no mundo todo, terem acesso a essas áreas que já foram objeto de levantamentos anteriores, por outros titulares, enriquecendo as informações sobre as áreas".