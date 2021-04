Setor de restaurantes sofre para pagar funcionários e está "prestes a explodir", diz Abrasel

Mesmo com a retomada gradual, iniciada na segunda-feira (12) no Ceará, o setor de restaurantes ainda se depara com uma crise cataclísmica. Nas palavras de Taiene Righetto, presidente da Abrasel-CE (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), "estamos sentados num barril de pólvora prestes a explodir".

Assim como outras atividades, o ramo de alimentação fora do lar aguarda com ansiedade a reedição do Programa BEm, o qual permite a redução e a suspensão de jornadas e salários dos trabalhadores pelas empresas.

Sem o apoio desta medida prometida pelo Governo Federal, que está emperrada por conta do impasse no Orçamento, em torno de 80% dos restaurantes do Ceará terão dificuldades de pagar os funcionários neste mês.

Taiene Righetto Presidente da Abrasel-CE "A folha de (pagamentos de) abril vai ser um desafio e muitos não vão conseguir pagar"

De acordo com ele, ainda é cedo para avaliar este retorno, pois só dois dias entram na conta, mas o faturamento aferido na segunda e na terça-feira não chega a 30% de um dia normal.

"Para o nosso setor não muda nada. Estamos so com 20% dos estabelecimentos retornando e com movimento muito baixo", detalha.

Regras de funcionamento dos restaurantes

Proibido o funcionamento durante o final de semana;

Em dias úteis, o funcionamento deve ocorrer das 10 às 16 horas (se localizados na rua) e das 12 às 18 horas (se localizados dentro de shoppings);

Em qualquer horário e período de suspensão das atividades, os restaurantes podem funcionar para entrega;

Limitação de 25% da capacidade para atendimento simultâneo;

Limitação de seis pessoas por mesa;

Proibido atendimento de pessoas em pé, inclusive na calçada;

Proibição de filas de espera na calçada, sendo aconselhado filas de espera eletrônicas;

Proibição de festas, de qualquer tipo, em ambiente fechado ou aberto;

Autorizada disponibilização de música ambiente, inclusive com músicos, mas vedado espaço para dança ou aglomerações.

Auxílio para profissionais

Os profissionais desempregados do setor de bares, restaurantes e alimentação fora do lar vão receber o auxílio financeiro de R$ 1 mil do Governo Estadual. Com meta de beneficiar cerca de 10 mil trabalhadores, a medida foi instituída para amenizar os efeitos da pandemia que levaram o setor a paralisar as atividades.

Outras medidas de socorro ao setor foram anunciadas também no mês passado.

