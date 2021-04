Plano de retomada da economia no Ceará vai avaliar fases a cada sete dias, diz Ataliba

Diante de um contexto diferente em relação à retomada pós-lockdown de 2020, o plano de reabertura da economia colocado em prática pelo Governo do Ceará neste ano deve ter um faseamento semanal, e não a cada 15 dias, como foi observado no ano passado. A informação é do coordenador do Comitê de Retomada e secretário executivo de Planejamento, Flávio Ataliba.

De acordo com ele, a ideia é acompanhar a evolução para, à medida que a redução dos indicadores ocorra, outros setores possam ser contemplados com a reabertura. "Temos que ter muitos cuidados, precisamos de uma tendência resistente", diz o coordenador do Comitê.

Flávio Ataliba "A experiência do ano passado foi muito rica, após o isolamento de maio de 2020 nós tivemos uma redução muito forte das tendências e agora temos outra situação, na qual estamos tentando reabrir alguns setores com taxas ainda elevadas".

Academias e barracas

Ataliba citou setores que ficaram de fora da primeira etapa da reabertura, como as academias e as barracas de praia. "As barracas de praia vão ficar para outro momento porque temos a preocupação do retorno gradual, então não caberiam todas as atividades nessa janela que estamos abrindo", detalha.

Conforme Ataliba, a ideia é buscar incluir aquelas atividades com maior impacto socioeconômico, observando os impactos da pandemia do coronavírus, e com o menor risco sanitário possível. "Então tem que combinar esses dois, é isso que está guiando de certa forma o Comitê", ressalta.

"A gente teve várias reuniões com o setor de academias, construindo a melhoria, e infelizmente eles não foram contemplados. A gente tem que fazer escolhas para permitir um retorno com segurança", revela Ataliba. "O diálogo está aberto, estamos preocupados com o segmento", arremata o coordenador do Comitê de Retomada.