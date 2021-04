Cadastro para auxílio de R$ 1 mil a profissionais de bares e restaurantes do Ceará se encerra quinta

Encerra-se nesta quinta-feira (8) o prazo para que profissionais desempregados do setor de bares, restaurantes e alimentação fora do lar se cadastrem para receber o auxílio financeiro de R$ 1 mil do Governo Estadual. Com meta de beneficiar cerca de 10 mil trabalhadores, a medida foi instituída para amenizar os efeitos da pandemia que levaram o setor a paralisar as atividades.

O cadastro está aberto desde o dia 29 de março, e deve ser feito pelo site da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur). O benefício será pago em duas parcelas de R$ 500.

Têm direito a receber os profissionais que:

Tenham atuado profissionalmente, com registro em carteira de trabalho, no setor de bares, restaurantes e afins entre março do ano passado a igual mês deste ano, comprovando com documentação anexada ao cadastro;

Estejam inscritos no Mapa de Informações e Indicadores do Turismo (Sistur), com a devida homologação na plataforma Sistur e pela equipe de validação da Setur; e

Tenham idade igual ou superior a 18 anos;

Não tenham vínculo formal ativo;

Não recebam benefícios previdenciários ou assistenciais, à exceção do auxílio emergencial e do Bolsa Família

Não exerçam nenhum emprego ou função pública em quaisquer das esferas de governo;

Não tenham recebido o auxílio estadual aos trabalhadores do setor de eventos;

Residam no Ceará;

Segmentos incluídos na medida

As atividades antes desenvolvidas pelos profissionais em questão devem se enquadrar na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do setor, que incluem:

restaurantes;

bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas;

lanchonetes;

casas de chá, de sucos e similares;

serviços ambulantes de alimentação;

fornecimento de alimentos preparados para empresas;

alimentação para eventos e recepções – bufê e também cantinas;

serviços de alimentação privativos;

e fornecimento de alimentos para consumo.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios