Relembre restaurantes e bares que fecharam as portas durante a pandemia em Fortaleza

Estabelecimentos de alimentação fora do lar sofreram consequências duras das restrições impostas pelo quadro de pandemia com intuito de conter a proliferação da Covid-19 no Ceará. Muitos não conseguiram se manter e encerraram as atividades permanentemente.

Desde o ano passado, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE), pelo menos 10 bares ou restaurantes de renome em Fortaleza, alguns com trajetória tradicional, fecharam as portas. Ao todo, mais de 8 mil bares e restaurantes foram fechados no Estado durante a pandemia, conforme a Abrasel.

Confira lista de restaurantes que encerraram atividades na pandemia

Alfredo, o Rei da Peixada

Legenda: Restaurante Alfredo, O Rei da Peixada Foto: Reprodução/ Google

Um dos mais tradicionais da cidade, criado em 1958, o restaurante Alfredo, o Rei da Peixada ficava localizado na Beira Mar. Em comunicado nas redes sociais, a administração informou que o estabelecimento já vinha em crise antes do período da pandemia. Diante do isolamento social, o negócio fechou de vez em julho.

Boozer's

Legenda: Boozer's Foto: Reprodução/ Instagram

Após seis anos de atividade, o pub com programação musical de rock e karaokê fechou as portas no início da pandemia, em abril de 2020. Em nota de despedida, eles afirmaram que se preparavam para uma reestruturação interna antes da pandemia, mas não conseguiram renegociar dívidas. “Demos o nosso melhor com as ferramentas que tínhamos”, diz a nota.

Cantina Di Napoli

Legenda: Restaurante Cantina Di Napoli, em Fortaleza. Foto: Reprodução/ Instagram

Restaurante de gastronomia italiana, localizado na Avenida Desembargador Moreira, no bairro Meireles, suspendeu as atividades em março do ano passado.

Cavalieri Confraria

Legenda: Restaurante Cavalieri Foto: Reprodução/ Instagram

Com uma proposta de unir gastronomia, studio de beleza, charutaria e wine bar, o restaurante encerrou as atividades em maio do ano passado. Ele ficava localizado no Bairro Aldeota, em Fortaleza.

Dallas Grill

Legenda: Dallas Grill Foto: Reprodução/Google

Tradicional churrascaria ficava na Avenida Dom Luís, em Fortaleza. O espaço foi ocupado por uma nova rede de churrascaria, a Nativas Grill.

El Molino

Legenda: Restaurante El Molino Foto: Reprodução/ Instagram

Culinária espanhola era especialidade do restaurante. Após um ano da reinauguração, o local fechou permanentemente em agosto do ano passado.

Engenho Dedé

Legenda: Engenho Dedé Foto: Reprodução/Google

Por conta de efeitos da pandemia, o restaurante encerrou as atividades de duas unidades, uma na Capital cearense e outra em Belo Horizonte. A unidade de Fortaleza estava localizada no shopping Iguatemi. O anúncio foi feito em janeiro desde ano.

Kais Bar

Legenda: Kais bar Foto: Reprodução/Google

Estabelecimento funcionava no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

L'Café Art e Bistrô

Legenda: L' Café Art & Bistrô Foto: Reprodução/ Instagram

Com lanches leves e várias opções de cafés, o restaurante ficava na Avenida Engenheiro Lima Verde, no Bairro Edson Queiroz.

Villa Alexandrini

Legenda: Restaurante Villa Alexandrini Foto: Reprodução/ Instagram

Um dos mais recentes a fechar, o bistrô localizado na Varjota comunicou o encerramento no último dia 9 de fevereiro. Na nota de despedida, os representantes afirmaram que “tentaram ao máximo”.

Auxílio Financeiro

Com o novo lockdown no Ceará, o Governo Estadual determinou pagamento de um auxílio financeiro de R$ 1 mil a trabalhadores do setor de alimentação fora do lar que perderam o emprego no período.

O valor é destinado, por exemplo, a garçons, cozinheiros, entre outros que perderam seus postos de trabalho. E será pago em duas parcelas de R$ 500.

