Maioria das lojas de Fortaleza vai abrir nos feriados de novembro

As lojas do comércio de Fortaleza devem abrir nos próximos dois feriados de novembro (dia 2 e 15), já que de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022, o funcionamento é facultativo.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), a maior parte do comércio optará pela abertura nas datas, já que um dia de portas fechadas impacta negativamente o faturamento das empresas.

O último feriado, no dia 12 de outubro, também foi de lojas abertas no Centro de Fortaleza e também nos shoppings.

"As expectativas são positivas para o fim de ano e também para janeiro e fevereiro, porque permanecendo os auxílios financeiros como o emergencial as pessoas sentem segurança em comprar", pontua Cid Alves, presidente do Sindilojas.

