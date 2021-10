Saiba o que abre e o que fecha no feriado de 12 de outubro

Na próxima terça-feira (12), é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em alguns setores econômicos, o feriado será “imprensado” ao fim de semana, configurando um “feriadão”. Em grande parte do comércio, o funcionamento será normal.

No Ceará, padarias, supermercados, postos de combustíveis, shoppings e lojas, por exemplo, pretendem abrir e fechar nos horários habituais e permitidos por decreto estadual.

Devem fechar serviços como bancos e Correios.

Na segunda-feira (11), véspera do feriado, não haverá ponto facultativo na administração pública do Estado.

O Diário do Nordeste listou o que abre e fecha no dia 12. Veja abaixo.

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (ACESU), os supermercados de Fortaleza funcionarão normalmente, conforme horário individual de cada estabelecimento.

Padarias

Padarias também devem abrir normalmente, segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindipan-CE).

Postos de combustível

O funcionamento será normal, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

Shoppings

Praticamente todos os shoppings da Capital devem funcionar normalmente. Veja detalhes de cada um:

Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Funcionamento dos shoppings: 10h às 22h

Órgãos públicos, banco e clínicas de saúde: fechados

Academias: funcionamento em horário diferenciado

Shopping Iguatemi

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praças de alimentação, quiosques de alimentação e restaurantes: 10h às 22h

Hipermercado Extra: 7h às 23h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Cobasi: 9h às 21h

Lotérica: 10h às 18h

CLDO: 7h às 17h

Correios: fechado

Laboratório Emílio Ribas: fechado

Detran: fechado

Polícia Federal: fechado

Shopping Del Paseo

Praça de alimentação: 10h às 21h

Lojas e quiosques: 10h às 21h

Mercadinhos São Luiz: 7h às 22h

Parks & Games: 10h às 22h

Caixa Econômica: fechada

Shopping Benfica

Funcionamento: 10h às 22h

Bancos

Fechados, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará. Abrem normalmente na segunda-feira (11).

Lojas

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), o funcionamento do setor na Capital é facultativo.

Linhas de ônibus

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), os ônibus vão operar com frota especial, semelhante aos domingos, com o reforço de 30 ônibus extras.

Metrô

As linhas operadas pelo Metrofor em Fortaleza terão funcionamento em horários especiais. No feriado, as linhas Sul, Oeste e VLT Parangaba-Mucuripe vão operar. Os VLTs de Cariri e Sobral não irão funcionar. Confira os horários das linhas aqui.

Postos de saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ainda avalia como será o funcionamento dos postos de saúde de Fortaleza no feriado.

Correios

Os Correios não irão funcionar.

