Loterias do dia podem pagar até R$ 102 milhões neste sábado (29)

O maior prêmio pode ser pago aos apostadores da TimeMania.

Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
fotos de cartoes de diversos tipos de jogos da loteria, caixa economica.
Legenda: As apostas podem ser feitas presencialmente ou via aplicativo.
Foto: Foto: Shutterstock/Joa Souza.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Caixa Econômica Federal pode premiar os apostadores de jogos das loterias em até R$ 102 milhões neste sábado (29). 

O maior prêmio previsto é para o concurso da Timemania, com prêmio estimado em R$ 55 milhões.

Na sequência, está a Mega-Sena, com R$ 27 milhões e a +Milionária, com R$ 10 milhões.

Principais loterias da caixa com sorteio hoje (29/11)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar
Mega-Sena R$ 27 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas.
+Milionária R$ 10 milhões Acertar seis números e os dois trevos.
Lotofácil R$ 7 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas.
TimeMania R$ 55 milhões Acertar sete números.
Quina R$ 1,4 milhão Acertar as cinco dezenas sorteadas.

Além destas, neste sábado (29) também terão sorteios da Loteca (R$ 1 milhão) e da Dia de Sorte (R$ 600 mil).

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

