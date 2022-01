Liquidação do Extra em Fortaleza tem alvoroço, disputa por carne e até furto de carrinhos

A liquidação de encerramento do formato de hipermercados Extra gerou aglomerações e alvoroço entre clientes em Fortaleza.

Nessa terça-feira, na unidade da Parangaba (Av. Senador Fernandes Távora), vídeos publicados nas redes sociais mostram dezenas de consumidores se amontoando, enquanto um homem, que aparenta ser funcionário do supermercado, arremessa pedaços de carne em direção ao grupo de clientes.

Problemas de estrutura

A equipe do Diário do Nordeste apurou no local, na manhã de hoje (12), que, após a avalanche de clientes, o hipermercado está até com falta de carrinhos para as compras.

Funcionários informaram que, na noite de terça, algumas pessoas acabaram furtando os carrinhos.

Legenda: A liquidação acontece em todo país Foto: Fabiane de Paula

Houve ainda cenas de consumidores tomando os carrinhos cheios de produtos de outras pessoas, o que acabou gerando discussões durante a liquidação.

Na manhã desta quarta, vários segmentos do supermercado estão com prateleiras vazias, mas ainda há uma grande quantidade de consumidores à procura de produtos baratos.

Legenda: Carrinhos lotados após compras na liquidação Foto: Fabiane de Paula/Diário do Nordeste

O Diário do Nordeste acionou o Extra e aguarda resposta.

Descontos em vigor

A liquidação acontece em todas as mais de 100 unidades da rede, com até 50% de desconto. Entre os itens que ainda podem ser encontrados, estão:

Leite integral (1L): a partir de R$ 0,83

Leite integral Betânia (1L): a partir de R$ 1,99

Fraldas Huggies (48 fraldas): a partir de R$ 15,00

Legenda: Há filas para entrar no estabelecimento Foto: Fabiane de Paula/Diário do Nordeste

