Linha de financiamento oferece R$ 36,3 milhões em crédito para escolas particulares do Ceará

O Banco do Nordeste (BNB) lançou nesta quinta-feira (29) a linha de financiamento BNB +Educação, voltada para empresários de instituições de ensino do Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Ao todo, serão disponibilizados R$ 250 milhões em crédito nos próximos 12 meses, R$ 36,3 milhões deles apenas para o Ceará.

Esse recurso poderá ser utilizado em reformas nas escolas, ampliações de estrutura e gestão ou para capital de giro. Os valores contratados podem chegar a até 100% do projeto, a depender do porte e da localização do empreendimento.

A expectativa do Banco do Nordeste é que 105 mil escolas possam ser beneficiadas pela iniciativa, que conta com prazo para pagamento de até 15 anos, incluindo carência de 5 anos. A taxa de juros do financiamento começa em 7,53% ao ano, podendo ser pré-fixada ou indexada ao IPCA.

De acordo com o superintendente do BNB no Ceará, Lívio Tonyatti, o projeto foi criado após o banco perceber uma redução de negócios com escolas em meio à pandemia. O objetivo é ajudar centros privados de educação, da creche ao nível superior.

Lívio Tonyatti Superintendente do BNB no Ceará A gente percebeu uma queda na relação de negócios que a gente tinha com esse público. E, para a gente, esse público é estratégico, investir em educação para a gente é prioritário, investir em educação é fazer investimento. Apoiar as escolas, as universidades, é fazer com que o Nordeste cresça, que o Nordeste se prepare para crescer”

Valor pode crescer

De acordo com Lívio, o plano é que R$ 67 milhões sejam aplicados até o fim de 2022. Ele destaca que os R$ 250 milhões disponibilizados são apenas um piso e que o orçamento para esse projeto pode crescer conforme a demanda.

"Nós vamos buscar para oferecer a eles [escolas] essas condições. Nós já temos demanda, mas queremos aumentar essa demanda, mostrar para as escolas que estamos aqui".

O projeto é financiado pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Os financiamentos incluem implantação, modernização, reforma, relocalização ou ampliação dos estabelecimentos de ensino.

As escolas ainda podem utilizar o financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, inclusive para geração de energia fotovoltaica. Outras formas de utilizar o crédito são como capital de giro, aquisição de veículos utilitários e software nacionais ou importados.

De janeiro a agosto deste ano, o BNB já contratou R$ 83 milhões com empresas do segmento da educação. Desse total, a maior parte (R$ 64,7 milhões) foi para educação básica. Os outros R$ 18,3 milhões foram para o ensino superior. No Ceará, foram mais de R$ 86 milhões de 2019 a agosto deste ano.

Respiro para as escolas

Para a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe), Graça Bringel, o crédito chega em bom momento para as escolas.

Graça Bringel Presidente do Sinepe Esse projeto chegou no momento exato, em um momento de crise, de carência. Vamos fazer inúmeros negócios, vai melhorar a educação do nosso estado, tenho certeza disso, porque a adesão está sendo bem considerável”

Ela aponta que durante a pandemia houve muita evasão escolar, o que prejudicou o orçamento das escolas. Por conta disso, todos os segmentos da educação estão precisando dos recursos, desde a educação infantil até as universidades.

