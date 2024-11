Le’Loyn Parfums inicia Black Friday com descontos de até 70% em perfumes importados

Com descontos que chegam a 70% em produtos selecionados, a Black Friday da Le’Loyn Parfums inicia nesta terça-feira (26), como forma de garantir aos clientes acesso a fragrâncias renomadas por um valor especial.

Entre o portfólio de marcas icônicas disponíveis estão: Yves Saint Laurent, Prada, Versace, Burberry, Dolce & Gabbana, Gucci, Hermès, BVLGARI, Lancôme, Chloé, Giorgio Armani, Lacoste, Hugo Boss, Issey Miyake, Moschino e Montblanc.

Além disso, está disponível o acervo de fragrâncias de nicho, como Creed, Xerjoff, Casamorati, Loewe e Amouage, além da linha de skincare e maquiagem de Sisley, Shiseido e Clarins.

De acordo com Isabelle Rebouças, gestora de Marketing da Le’Loyn, ampliar o público que acessa fragrâncias de renome é um dos focos da empresa.

"Este ano, nosso objetivo é tornar o luxo mais acessível, selecionando produtos que atendem aos desejos dos nossos clientes e proporcionando uma experiência de compra única. Queremos aproximar ainda mais o público do universo da perfumaria de alto padrão."

Ofertas disponíveis

- Bottega Veneta EDP 50ml de R$ 2.100 por R$ 630

- Azzaro Pour Homme EDT 30ml de R$ 179 por R$ 119

- Giorgio Armani My Way EDP 30ml de R$ 489 por R$ 294

- Montblanc Explorer Legend Red EDP 100ml de R$ 729 por R$ 399

- Calvin Klein Euphoria EDT 100ml de R$ 639 por R$ 384

- Amouage Crimson Rocks EDP 1000ml de R$ 2727 por R$1.908,90

- Givenchy Ange ou Demon EDP 100ml de R$ 819 por R$ 489

- Kenzo Flower by Kenzo Poppy Bouquet EDP 30ml de R$379 por R$ 219

- Issey Miyake Leau Dissey Vetiver EDT 100ml de R$ 745 por R$ 434

- Versace Eros Pour Femme EDP 100ml de 829 por R$ 499

- Ralph Lauren Polo Blue EDT 200ml de R$ 879 por R$ 529

A Le’Loyn conta com cinco lojas físicas: Iguatemi Bosque, RioMar Kennedy, RioMar Papicu, Via Sul e a Maison, localizada na rua Leonardo Mota, 2540. A empresa também conta com entrega disponível para todo o Brasil.

Cada loja oferece um ambiente cuidadosamente preparado e atendimento especializado, permitindo que os consumidores explorem fragrâncias e produtos que são verdadeiras joias líquidas.

Black Friday 2024 - Le’Loyn Parfums

Instagram: @leloynparfums

WhatsApp: (85) 98609-8272 - https://w.app/7fmhli

Site: leloynparfums.com.br - https://www.leloynparfums.com.br

Linktree: linktr.ee/leloyn - https://linktr.ee/leloyn