Justiça libera R$ 9 bilhões em precatórios do INSS de 2023; saiba como consultar

A Justiça Federal liberou R$ 9,048 bilhões para o pagamento dos precatórios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para aposentados, pensionistas e demais beneficiários que ganharam ações de concessão ou revisão contra o órgão no Judiciário. Os valores já foram liberados e a previsão de pagamento é até o dia 15 de junho.

Entra no lote de 2023 o beneficiário que teve a ordem de pagamento emitida pelo juiz entre os dias 2 de julho de 2021 e 2 de abril de 2022. Valores que foram liberados após esse período só serão pagos em 2024.

No total, são 57.170 processos relativos aos precatórios do INSS, contemplando 84.551 beneficiários.

Os precatórios são dívidas judiciais do governo acima de 60 salários mínimos. Os bancos públicos responsáveis pelo depósito são a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

Como consultar precatório

Para verificar se há dinheiro a receber neste ano, é preciso entrar no site do Tribunal Regional Federal (TRF) do seu estado. São eles:

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) (AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MT, PA, PI, RO, RR e TO)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) (ES e RJ)

Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) (MS e SP)

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) (PR, RS e SC)

Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) (AL, CE, PB, PE, RN e SE)

Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) (MG)

>> Confira mais informações no site do CNJ

Para acessar o sistema, basta informar o CPF do beneficiário, o número da ação ou registro do advogado do credor na OAB.

Ao encontrar o processo, verifique se aparece a sigla PRC no campo “Procedimento”, indicando que é um precatório. Confira se há a informação “Pago total ao juízo”, que significa a determinação do pagamento.

